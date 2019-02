Como assistir a Ajax x Real Madrid pela Champions League

Ajax e Real Madrid enfrentam-se em Amsterdã nesta quarta-feira, 13, às 18 horas, pelas oitavas de final da Champions Legue. A partida não será transmitida pela televisão, apenas pelo serviço de streaming do Esporte Interativo, seja pelo EI Plus ou pela página do canal no Facebook.

O brasileiro Vinícius Junior, titular do Real Madrid nas últimas partidas, deve estar novamente entre os onze titulares, ao lado do experiente Karim Benzema. No Ajax, a principal dúvida é o meia Frenkie De Jong, comprado pelo Barcelona nessa janela de transferências, mas emprestado ao clube holandês até o final desta temporada. Ele teve uma pequena lesão no músculo adutor, mas deve entrar no time titular.

Tottenham e Borussia Dortmund também jogam no mesmo horário na cidade de Londres. A partida entre os clubes terá transmissão do canal por assinatura TNT e também está disponível nos serviços de streaming do Esportivo Interativo, o EI Plus e a página do canal no Facebook.