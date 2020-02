Como assistir a Água Santa x Corinthians pelo Campeonato Paulista

O Corinthians visita neste sábado, 22, o Água Santa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, na Arena Inamar, em Diadema. Como o estádio na região metropolitana não possui iluminação artificial de qualidade, o jogo foi antecipado para às 15h, para terminar ainda com luz solar. O jogo terá transmissão do canal Premiere, via pay-per-view,

Tabela e classificação completa do Paulistão 2020

Atual tricampeão, o Corinthians está em segundo no grupo D, com oito pontos, um atrás do Guarani, enquanto o Água Santa é o terceiro do grupo A, com cinco pontos.