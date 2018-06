Quem aguarda para assistir ao jogo entre Rússia e Arábia Saudita, na estreia da Copa do Mundo, poderá acompanhar a cerimônia de abertura do torneio, nesta quinta-feira, às 11h30, no estádio Lujniki, em Moscou. Com presença do cantor britânico Robbie Williams, da soprano russa Aida Garifullina e do bicampeão do mundo, o brasileiro Ronaldo, participarão da festa, que será transmitida pelas três emissoras brasileiras que têm os direitos do Mundial.

Na TV aberta, a Globo, e pela TV fechada, Sportv e Fox Sports transmitirão o evento, que nesse ano acontece mais próximo do horário do jogo e focará mais nos shows de música. O evento também poderá ser visto via web, por celulares, tablets e computadores, nos sites dos canais.

A abertura será dirigida por Felix Mikhailov, e produzida pelo Canal Um da Rússia. “Nunca imaginei que seria parte desse grande evento que é a Copa do Mundo, que acontece no meu país”, afirmou Garifullina, solista de ópera do país.