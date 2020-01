Como acompanhar o clássico Flamengo x Fluminense fora da TV

O Flamengo enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira 25, a partir das 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. Como o clube-rubro negro não entrou em acordo com a Globo para direitos de transmissão, apenas os torcedores presentes no estádio assistirão à partida, que será transmitida por rádios cariocas. O site de PLACAR fará narração minuto a minuto a partir das 20h10.

Outra opção será acompanhar a transmissão ao vivo, sem imagem do jogo, nas página do YouTube e Facebook da FlaTV. O Estadual não é prioridade para o Flamengo que, assim como nas rodadas anteriores, entrará em campo com uma equipe alternativa, formada por jovens, enquanto o técnico Jorge Jesus prepara o elenco principal para o restante da temporada.

O time jovem do Flamengo, porém, está invicto nas primeiras três rodadas do primeiro turno, com duas vitórias e um empate, dividindo a liderança do Grupo A com o Boavista, que tem um jogo a mais. O início bom do time rubro-negro se notabilizou na vitória contra o time misto do Vasco, por 1 a 0.

O Fluminense disputa o Campeonato Carioca com força máxima e é a única equipe que tem 100% de aproveitamento na competição. O clube lidera o Grupo B, com nove pontos, e o técnico Odair Hellmann escalará o time titular nesta quarta e poderá contar com o retorno do lateral Gilberto e dos meias Nenê e Hudson, dois dos principais jogadores do time.

Publicidade

Confira as prováveis escalações das equipes:

Flamengo

Gabriel Batista; Matheuzinho, Matheus Dantas, Rafael Santos e Ramon; Hugo Moura, Vinícius, Bill, Pepê e Yuri César; Rodrigo Muniz. Técnico: Marcelo Salles

Fluminense

Muriel; Gilberto, Luccas Claro, Digão e Egídio; Henrique, Yago Felipe, Hudson e Nenê; Miguel e Matheus Alessandro. Técnico: Odair Hellmann