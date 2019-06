Comitê Organizador divulga música tema da Copa América 2019

Foi divulgado neste domingo, 9, a música tema da Copa América 2019. Nas vozes de Léo Santana, em português, e Karol G, em espanhol, a letra fala da união do continente para o torneio que acontece no Brasil, nos meses de junho e julho.

A música foi escrita a quatro mãos por Rafinha RSQ, Léo Santana, Karol G e Ovy On The Drums e o clipe foi dirigido por Thiago Calviño, com imagens de torcedores das seleções sul-americanas que disputarão a 46ª edição do torneio neste ano, e com os cantores no estádio do Maracanã.

Léo Santana é cantor baiano que fez sucesso na banda Parangolé, antes de iniciar carreira solo. Já Carolina Giraldo Navarro, a Karol G, é cantora colombiana de trap e reggaetón e venceu o Grammy Latino em 2018.