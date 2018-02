Comissão de Tite vai analisar Willian José, Talisca e Malcom

A comissão técnica da seleção brasileira vai analisar jogadores no Brasil e na Europa antes da divulgação da lista de convocados para os amistosos que a equipe disputará em março contra Rússia e Alemanha, nos últimos jogos antes da lista final de Tite para a Copa do Mundo. A comissão acompanhará de perto nove jogos e 12 treinos, de acordo com a programação divulgada nesta quarta-feira pela CBF.

O auxiliar Sylvinho vai acompanhar dois jogos da Real Sociedad, que tem seu ataque liderado por Willian José, contra o Real Madrid, de Marcelo e Casemiro, e o Red Bull Salzburg. O ex-jogador também verá de perto o atacante Malcom, do Bordeaux em partida diante do Olympique de Marselha. Já os auxiliares Fernando Lázaro e Matheus Bachi, do Centro de Pesquisa e Análise de Jogadores, vão monitorar de perto Anderson Talisca, indo a um treino do Besiktas e também ao jogo contra o Fenerbahçe, de Giuliano.

Diego Souza, opção de Tite para o setor ofensivo, Lucas Lima e Dudu, com passagem pela seleção, foram observados no último final de semana. Em fevereiro, Tite assistirá a um jogo em Porto Alegre, no dia 21, com o auxiliar Cleber Xavier, entre Grêmio e Independiente pela Recopa Sul-Americana. O time gaúcho conta com Pedro Geromel, Luan e Arthur como jogadores que estão no “radar” da seleção.

Tite vai convocar a seleção em 2 de março para os amistosos contra a Rússia e a Alemanha, agendados para os dias 23 e 27, respectivamente, do mesmo mês.

Confira a lista completa de jogos, treinos e quem estará presente a eles:

03/02 – Sábado

São Paulo x Botafogo-SP (Fernando Lázaro)

04/02 – Domingo

Santos x Palmeiras (Fernando Lázaro)

Cruzeiro x América-MG (Thomaz Araújo)

10/02 – Sábado

Real Madrid x Real Sociedad (Sylvinho)

13/02 – Terça-feira

Juventus x Tottenham (Sylvinho)

14/02 – Quarta-feira

Independiente x Grêmio (Cleber Xavier)

15/02 – Quinta-feira

Treino do Manchester City (Fábio Mahseredjian)

Real Sociedad x Red Bull Salzburg (Sylvinho)

16/02 – Sexta-feira

Treino do Paris Saint-Germain (Fábio Mahseredjian)

17/02 – Sábado

Treino do Corinthians (Cleber Xavier)

Olympique de Marselha x Bordeaux (Sylvinho)

18/02 – Domingo

Atlético de Madri x Atlético de Bilbao (Fábio Mahseredjian)

São Paulo x Santos (Cleber Xavier)

19/02 – Segunda-feira

Treino do Atlético de Madri (Fábio Mahseredjian)

Treino do Grêmio (Cleber Xavier)

20/02 – Terça-feira

Treino do Real Madrid (Fábio Mahseredjian)

Treino do Shakhtar Donetsk (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

Treino do Grêmio (Cleber Xavier)

21/02 – Quarta-feira

Treino da Inter de Milão (Fábio Mahseredjian)

Shakhtar Donetsk x Roma (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

Grêmio x Independiente (Cleber Xavier e Tite)

23/02 – Sexta-feira

Treino do Barcelona (Fábio Mahseredjian)

Treino do Fenerbahçe (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

24/02 – Sábado

Treino do Besiktas (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)

25/02 – Domingo

Besiktas x Fenerbahçe (Fernando Lázaro e Matheus Bachi)