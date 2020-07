Comentário racista em programa de rádio faz o santista Marinho chorar

Expulso da partida contra a Ponte Preta, o atacante Marinho, do Santos, foi vítima de um comentário racista proferido durante a transmissão do jogo feita pela rádio Energia 97 FM, da cidade de São Paulo, nesta quinta-feira 30. O comentarista Fabio Benedetti, integrante do popular programa Estádio 97 conhecido como “Chef Benedetti”, disse que, se tivesse em um grupo de WhatsApp com o camisa 11 do Peixe, diria o seguinte para o jogador: “Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez”.

Nesta sexta, o jogador postou em sua conta no Instagram um desabafo sobre a ofensa sofrida. Emocionado, Marinho disse que sequer dormiu a noite após saber do ocorrido. “Quando acontece com a gente, a gente sente mais. E eu brigo toda hora. Por isso brigo pela causa, porque quando passamos na pele é horrível. E não podemos deixar isso passar. Eu sei quem eu sou, sei o valor que tenho. E aí, eu fico pensando, porque antigamente eu não tinha voz ativa, aí passavam despercebidas todas essas coisas (…). E a justiça não pune esses caras preconceituosos, vermes”, disse o atleta, que ainda vestia o uniforme do Santos e com lágrimas correndo pelo rosto.

Depois dessa postagem, Marinho voltou ao seu perfil nas redes sociais para relatar que Benedetti tentou entrar em contato com ele através de amigos e por mensagem via rede social. Jogador disse que havia perdoado seu agressor, mas deixou um alerta. “O tom de deboche ao falar que eu tinha que ir pra senzala não pegou bem, tenho orgulho da minha cor, orgulho de onde vim, você é pai e ensine teus filhos a ser diferente de você em pensamento!”, escreveu o atacante santista.

O Santos também se pronunciou sobre o caso. Sem citar nominalmente o agressor, a equipe postou a mensagem abaixo:

Continua após a publicidade

Não basta não ser racista, é fundamental ser antirracista. Infelizmente o racismo estrutural ainda é algo sempre presente em nossas relações, assim precisamos e seguiremos repetindo a mesma mensagem de repúdio a qualquer tipo de preconceito quantas vezes for necessário. pic.twitter.com/e0n7SmyYiN — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) July 31, 2020

O integrante do Estádio 97 afirmou em seu perfil no Instagram que está diz arrependido do ato racista. “Quero reforçar que sou e sempre fui totalmente contrário à qualquer tipo de discriminação e lamento muito pelo ocorrido , em momento algum tive a intenção de ofender ninguém. Por isso, quero aproveitar essa infeliz situação que provoquei como oportunidade de aprendizado.” A emissora Energia 97 FM emitiu uma nota sobre o comentário feito por um de seus profissionais e afirmou que Fabio Benedetti está suspenso dos microfones da rádio. Leia a íntegra do comunicado abaixo:

Continua após a publicidade

Na noite de quinta-feira, dia 30/07/2020, durante a transmissão do jogo entre Santos e Ponte Preta no programa Energia em Campo, o integrante Fábio Benedetti fez um comentário racista em relação ao jogador Marinho do Santos.

A Energia 97FM repudia severamente as palavras proferidas e vem por meio deste deixar explícito que não compactua com nenhum tipo de injúria racial. Decidimos afastar o comentarista e já estamos em contato com ele para decidirmos como serão conduzidos os próximos passos.

Nos desculpamos e nos solidarizamos com todos, principalmente, com o jogador Marinho e sua família.

Nós como rádio estamos atentos às manifestações de nossos ouvintes e não nos ateremos apenas à palavras ou desculpas.

Continua após a publicidade

Atenciosamente,

Rádio Energia 97FM