Com Willian, média de idade da seleção na Copa América aumenta

O atacante Willian, de 30 anos, ganhou nova chance de Tite, na vaga do lesionado Neymar, de 27, na disputa da Copa América do Brasil. Com isso, subiu um pouco mais a média de idade da seleção brasileira, que terá no time veteranos como Daniel Alves, de 36 anos, e Fernandinho, de 34, e jovens como David Neres (22) e Eder Militão (21).

Com média de 27,3 anos, o Brasil tem a quinta equipe “mais velha” da Copa América, atrás de Chile (28,6), Paraguai (27,6) e praticamente empatado com Argentina e Equador (27,4). O convidado Japão tem o time mais jovem (média de 22,3) e o atleta mais jovem, Takefusa Kubo, de 18 anos , mas conta também com no atleta mais velho, o goleiro Eiji Kawashima, de 36 anos – nascido em 20 de março de 1983.

As médias de idade da Copa América:

1°: Chile – média de 28,6 anos

Mais velho: Beausejour, 35

Mais jovem: Urra, 22

2º: Paraguai – 27,6 anos

Mais velho: Óscar Cardozo, 36

Mais jovem: Arzamendia, 21

3º: Argentina – 27,4 anos

Mais velho: Armani, 32

Mais jovem: Foyth, 21

4º: Equador – 27,4 anos

(MV:34 Achillier) (MN:22 Méndez)

5: Brasil – 27,3 anos

Mais velho: Daniel Alves, 36

Mais jovem: Éder Militão, 21

6º: Peru – 27, 1 anos

Mais velho: Guerrero, 35

Mais joven: Pretell, 21

7º: Uruguai – 27

Mais velho: Martín Silva, 36

Mais jovem: Valverde, 20

8º: Colômbia – 26,7 anos

Mais velho: Falcao Garcia

Mais jovem: Lucumí, 20

9º: Bolívia – 26 anos

Mais velho: Lampe, 32

Mais jovem: Roberto Fernández, 19

10º: Venezuela – 25,7 anos

Mais velho: Seijas, 32

Mais jovem: Faríñez, 21

11º: Catar – 25,2 anos

Mais velho: Ismaili, 32

Mais jovem: Al-Rawi, 21

12: Japão, 22,3 anos

Mais velho: Kawashima, 36

Mais jovem: Kubo, 18