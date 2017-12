Com Wendel e Rosinei, Juventus apresenta elenco para 2018

O Juventus, tradicional clube da cidade de São Paulo, caiu para a segunda divisão do Campeonato Paulista em 2008 e desde então busca retornar à elite do Estado. Nesta segunda-feira, o clube do bairro da Mooca apresentou o elenco que irá disputar a Série A2 do Paulistão em 2018, com destaque para dois ex-jogadores de grandes clubes paulistas: o lateral Wendel, ex-Palmeiras, e o volante Rosinei, ex-Corinthians.

Rosinei, de 34 anos, foi contratado pela comissão técnica de Edmilson de Jesus para ser um dos líderes do elenco. O volante conquistou o Campeonato Brasileiro em 2005 pelo Corinthians, a Copa Sul-Americana de 2008 pelo Inter e a Copa Libertadores de 2013 de Atlético-MG. Nesta temporada, Rosinei defendeu o CSA, de Alagoas, e sagrou-se campeão da Série C.

Aos 36 anos, o volante e lateral Wendel, que jogou sete anos pelo Palmeiras, retorna ao Juventus com contrato até o fim da Série A2 do Paulistão. O jogador também passou por Santos, Ponte Preta, Atlético-PR, Boa Esporte e Mogi Mirim.

Red Bull também traz medalhão

O Red Bull Brasil, que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista em 2018, também apresentou um ex-corintiano para a próxima temporada: o goleiro Júlio César.

Após deixar o Corinthians em 2014, o goleiro jogou por Náutico e Santa Cruz. Deixou o clube tricolor no fim desta temporada após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro.