Com Vinicius Jr., seleção olímpica é convocada para jogos ‘indefinidos’

O técnico André Jardine anunciou nesta sexta-feira 6, na sede da CBF, no Rio, os jogadores convocados para amistosos da seleção brasileira olímpica, que ainda não estão confirmados. Dentre as principais novidades da lista, está a presença de Vinicius Junior, do Real Madrid.

“O principal é a vontade do jogador. O Vinicius já expôs sua vontade de jogar as Olimpíadas e, inclusive, já conversou com o Real Madrid. Esse foi um dos motivos para ele estar na lista. Ele sempre teve nível técnico para estar aqui, mas entendíamos que a liberação para o Pré-Olímpico seria muito difícil”, afirmou Jardine.

No início da coletiva, o coordenador da seleção olímpica, Branco, revelou que os jogos contra Arábia Saudita e Egito, nos dias 26 e 29 de março, em Dubai, foram cancelados em razão do surto de coronavírus. “Ontem, recebemos um comunicado da federação dos Emirados Árabes, que cancelou os jogos contra Arábia Saudita e Egito. O motivo é o coronavírus, que está afetando o mundo inteiro. Vamos comunicar posteriormente quais serão os dois jogos deste mês, possivelmente no Brasil”, informou Branco.

O técnico André Jardine, no entanto, garantiu que não tem nenhuma preocupação com o surto de coronavírus em relação aos Jogos Olímpicos. “Zero preocupações. Já temos muita coisa para pensar e nos preocupar. As coisas que não temos controle, entregamos nas mãos de Deus. Torcemos para que tudo saia bem e que as Olimpíadas aconteçam na data prevista, mas não vai interferir em nada em nosso planejamento, mudando ou não de data”.

A CBF, apesar de ainda não confirmar os novos amistosos, lançou a lista de convocados com grandes novidades em relação ao Pré-Olímpico. Além da convocação de Vinicius Junior, Jardine substituiu Bruno Guimarães (Lyon), selecionado por Tite, por Lucas Paquetá, que estava na seleção principal, mas está em baixa no Milan.

“O Lucas Paquetá é um atleta que conheço há algum tempo, porque enfrentei ele – e sofri com ele -, que era um grande protagonista do Flamengo, um jogador que sempre admirei. Não vejo como um ‘rebaixamento’ (a ida para a seleção olímpica), pelo contrário. Espero que ele venha com o mesmo brilho no olho, é um atleta de alto nível e com certeza está feliz de ser convocado para uma seleção. Que faça dessa oportunidade uma alavanca para crescer e buscar seus objetivos, porque não temos dúvidas do potencial que ele tem”, elogiou Jardine.

Questionado sobre as três vagas de jogadores acima de 23 anos que podem ser chamados para a Olimpíada, Jardine mantém nomes em seu radar, mas preferiu não divulga-los. “Temos muitos atletas em altíssimo nível, que podem agregar qualidade e experiência à nossa equipe. Obviamente, não vou entrar nos nomes, mas já discutimos e trabalhamos todos os dias em função de tê-los para as Olimpíadas”.

Confira a convocação completa da seleção olímpica

Goleiros: Cleiton (Red Bull Bragantino), Lucas Perri (São Paulo), Phelipe Megiolaro (Grêmio)

Defensores: Emerson (Real Betis), Guga (Atlético-MG), Ayrton Lucas (Spartak Moscou), Caio Henrique (Grêmio), Gabriel Magalhães (Lille), Ibañez (Roma), Luiz Felipe (Lazio),Lyanco (Torino)

Meias: Douglas Luiz (Aston Villa), Lucas Paquetá (Milan), Matheus Henrique (Grêmio), Maycon (Shakhtar Donetsk), Pedrinho (Corinthians), Reinier (Real Madrid), Wendel (Sporting)

Atacantes: Antony (São Paulo), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Paulinho (Bayer Leverkusen) e Vinícius Júnior (Real Madrid)