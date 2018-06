No 15º dia da Copa do Mundo de 2018, nesta quinta-feira, 28, as atenções estarão voltadas para o confronto entre Bélgica e Inglaterra, no Estádio Kaliningrado, a partir das 15h (de Brasília), pela última rodada do Grupo G. O jogo coloca duas das seleções candidatas ao título frente a frente.

A partida tem o Campeonato Inglês como base, já que a maioria dos jogadores que estarão em campo atuam em clubes da Premier League – incluindo os principais nomes de ambas as seleções. No lado belga, são 12 convocados que atuam na Inglaterra, com destaque para Kevin de Bruyne, do Manchester City, Eden Hazard, do Chelsea, e Romelu Lukaku, do Manchester United. Pela seleção inglesa, todos os 23 convocados atuam no país.

O confronto entre belgas e ingleses marca um duelo de gerações. No caso da Bélgica, essa geração, tida como uma das melhores da sua história, teve sua primeira chance na Copa de 2014, mas acabaram eliminados pela Argentina nas quartas de final por 1 a 0, apresentando um futebol monótono e omisso de suas principais estrelas.

Nesta edição do Mundial, a seleção belga mudou e talvez seja a equipe que mais agrada com seu futebol até o momento. Jogando com três zagueiros, mas com uma formação extremamente ofensiva, sem meias de marcação e apenas com um lateral de origem, e apresentando um futebol de toques de qualidade, com De Bruyne organizando o meio campo, Hazard abrindo espaços e Lukaku fazendo os gols – já tem quatro e é o vice-artilheiro da competição, atrás do inglês Harry Kane, que tem cinco.

A Inglaterra tenta apagar o retumbante fracasso de 2014, quando ficou pelo caminho ainda na primeira fase, perdendo a vaga para a Costa Rica, a surpresa daquela edição do torneio. Os ingleses foram derrotados por Itália e Uruguai e empataram com os costa-riquenhos. O desempenho decepcionante marcou o fim de uma geração que tinha o atacante Wayne Rooney como seu principal nome.

Em 2018, a Inglaterra chega com uma nova geração, repleta de jovens jogadores, liderados pelo atacante do Tottenham Harry Kane, ou “Hurricane” (“furacão” em inglês), como é chamado pelos fãs ingleses. Além de Kane, a seleção conta com Raheem Sterling, do Manchester City, Jesse Lingard e Marcus Rashford, jogadores do Manchester United. A juventude somada à tradição inglesa no futebol são as receitas para tentar surpreender a Bélgica.

Com a mesma pontuação dos belgas (seis), os ingleses se mantêm na liderança do Grupo G por ter o menor número de cartões amarelos, um dos critérios de desempate. A Bélgica não contará com Lukaku, que sente dores no tornozelo, mas não preocupa para as oitavas de final. Ainda existe a possibilidade do técnico Roberto Martínez poupar outros jogadores titulares nesta partida.