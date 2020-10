Com três gols de Neymar, Brasil vence Peru de virada por 4 a 2

Atualizado em 13 out 2020, 23h09 - Publicado em 13 out 2020, 23h02

Por Da Redação - Atualizado em 13 out 2020, 23h09 - Publicado em 13 out 2020, 23h02

A seleção brasileira conquistou na noite desta terça-feira, 13, sua segunda vitória em dois jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A equipe comandada por Tite venceu o Peru de virada, fora de casa, por 4 a 2.

Carrillo abriu o placar para o Peru logo aos 5 minutos de jogo. Ainda no primeiro tempo, Neymar, batendo pênalti, empatou aos 27. Na segunda etapa, Tapia fez o segundo dos donos da casa, mas Richarlison empatou logo depois, aos 19. Novamente de pênalti, Neymar fez o gol da virada aos 37 do segundo e, nos acréscimos, aos 48, fechou o placar aproveitando chute na trave de Everton Ribeiro.

Neymar chega a 64 gols pela seleção e se torna o segundo maior artilheiro da história da amarelinha entre os homens, superando Ronaldo, que tem 62, atrás apenas de Pelé, que tem 77

Tite mandou a campo Weverton; Danilo, Marquinhos (Rodrigo Caio), Thiago Silva e Renan Lodi (Alex Telles); Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho (Everton Ribeiro); Richarlison, Roberto Firmino (Everton Cebolinha) e Neymar.

Nas outras partidas do dia, a Argentina venceu a Bolívia fora de casa por 2 a 1, o Equador bateu o Uruguai por 4 a 2, a Venezuela perdeu para o Paraguai por 1 a 0 e o Chile venceu a Colômbia por 2 a 1.

A próxima partida da seleção brasileira pelas eliminatórias será no dia 14 de novembro, contra a Venezuela, no estádio do Morumbi, em São Paulo.