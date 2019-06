Com três de Cristiano Ronaldo, Portugal vai à final da Liga das Nações

Cristiano Ronaldo liderou a vitória de Portugal sobre a Suíça, por 3 a 1, nesta quarta-feira, 5, no estádio do Dragão, em jogo válido pela semifinal da Liga das Nações. O atacante da Juventus marcou os três gols que garantiram a vaga na final do torneio; o lateral Ricardo Rodríguez, de pênalti, diminuiu.

A partida foi equilibrada desde o início, com as duas equipes criando diversas chances de gol, mas Portugal terminou o primeiro tempo na frente, depois de golaço de falta de Ronaldo. A Suíça voltou superior e empatou com Rodríguez, mas Cristiano apareceu no final e marcou dois gols, aos 43 e 45 minutos da segunda etapa, garantindo a classificação.

A seleção portuguesa agora espera o vencedor do confronto entre Holanda e Inglaterra, realizado na próxima quinta-feira, 6, a partir das 15h30 (de Brasília), em Portugal. A final do torneio está marcada para o próximo domingo, também às 15h45, no estádio do Dragão.

SIIIII! Cristiano Ronaldo com um belo golo de livre direto 🎯 pic.twitter.com/61LyQsWAfe — B24 (@B24PT) June 5, 2019

Mais um grande golo do nosso @Cristiano ! 🔥🔥 pic.twitter.com/iRvmWfGBX0 — João Gomes (@joao_gomeees) June 5, 2019