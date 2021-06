Com time alternativo, Itália vence País de Gales e segue imbatível na Euro

Poupando oito jogadores e com três brasileiros naturalizados italianos na equipe titular (Emerson Palmieri, Rafael Tolói e Jorginho), a já classificada Itália encarou o País de Gales, no estádio Olímpico de Roma, neste domingo, 20, pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa, e venceu por 1 a 0. O gol da vitória foi anotado por Matteo Pessina. O time comandado por Roberto Mancini termina a primeira fase da competição com três vitórias em três rodadas, com sete gols marcados e nenhum sofrido.

Os confrontos destas seleções nas oitavas serão definidos nesta segunda-feira, 21. A Itália, líder do grupo A, enfrenta o segundo do grupo C, que conta com Holanda, Ucrânia, Áustria e Macedônia do Norte, nas oitavas, no próximo sábado, 26, em Londres, às 16h (de Brasília). Já o País de Gales, segundo colocado do A, no dia 26, às 13h, encara o segundo do B, que conta com Bélgica, Rússia, Finlândia e Dinamarca, em Amsterdã, na Holanda.

Na partida, aos 38 minutos da etapa inicial, a seleção italiana abriu o placar com Matteo Pessina. Em jogada ensaiada em cobrança de falta, Marco Verratti mandou na medida para o meia, que desviou de leve e mandou para o fundo da rede.

Também pelo grupo A, a Suíça venceu a Turquia, no Azerbaijão, por 3 a 1. Para os suíços, Haris Seferovic marcou um e Xherdan Shaqiri fez outros dois. Irfan Kahveci descontou para os turcos. Agora, a seleção suíça, com 4 pontos, aguarda as outras partidas para ver se avança às oitavas entre as melhores terceiras colocadas. A seleção turca termina o torneio zerada.