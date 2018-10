Com São Paulo e Flamengo, Florida Cup divulga tabela de jogos para 2019

A organização da Florida Cup divulgou nesta terça-feira a tabela de jogos de sua próxima edição, que contará com o São Paulo e o Flamengo, em janeiro de 2019. As outras equipes participantes do torneio amistoso são o Ajax, da Holanda, e o Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

O dois times brasileiros vão estrear no dia 10 de janeiro, às 20h (horário de Brasília). O Flamengo enfrenta o Ajax, em Orlando, enquanto o São Paulo joga contra o Eintracht, em St. Petersburg (cidade na Flórida com o nome igual ao da russa), no mesmo dia e horário. Dois dias depois, os confrontos serão entre São Paulo e Ajax, às 14h, e entre Flamengo e Eintracht, às 17h, ambos no Orlando City Stadium, estádio do Orlando City e do Orlando Pride, time da brasileira Marta. Desta forma, não haverá confronto direto entre as equipes do Brasil na competição.

O vencedor da Florida Cup 2019 será aquele que somar mais pontos em seus dois jogos. Em caso de igualdade, os critérios de desempate serão o número de vitórias, seguido do saldo de gols, confronto direto, gols marcados e fair play. No segundo dia de disputas, em 12 de janeiro, haverá ainda outra participação brasileira em campo no Orlando City Stadium. A cantora Ivete Sangalo fará uma apresentação entre os dois jogos envolvendo times brasileiros.

“Somos uma plataforma global que combina esportes e entretenimento. Para as equipes, isso significa uma preparação de excelência para a temporada, aliada a grandes oportunidades comercias em novos mercados. Para os torcedores, significa a chance de ver, ao vivo, futebol de alto nível e grandes shows de estrelas internacionais”, afirma Ricardo Villar, CEO da Florida Cup.