Com Sampaoli, Jean Mota se torna artilheiro e destaque do Santos

Em apenas sete partidas, Jean Mota passou de um contestado meia que compunha o elenco do Santos a destaque e artilheiro do Campeonato Paulista, com sete gols. Um dos responsáveis pela incrível evolução do meia de 25 anos, que além de aparecer com qualidade no ataque também é elogiado por sua contribuição no setor defensivo, é o técnico Jorge Sampaoli. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Guarani, nesta segunda-feira 18, no Pacaembu, com dois gols de Jean Mota, o treinador argentino admitiu que não esperava um rendimento tão alto do meia neste início de temporada.

“Fiquei surpreendido. O nível de confiança que ele tem, atuando em diversas posições. Ele interpretou muito bem o jogo de posição. Ele sabe se mover dentro e fora da área, joga bem com ou sem a bola. Há jogadores que entendem rápido essa forma de jogar, ele foi um deles”, afirmou Sampaoli.

O treinador disse que identificou o potencial do jogador assim que chegou ao Santos, em janeiro, e afirmou que Mota não estava sendo aproveitado como poderia. “Quando chegamos, vimos que ele tinha muitas condições de jogo, por isso o queríamos no clube. Agora está mostrando sua qualidade. Tem muitas virtudes que não haviam sido descobertas.”

Na sua avaliação, com a confiança em alta, Mota poderá contribuir ainda mais com o clube no Paulistão e nas demais competições do ano. “Ele tem uma temporada fantástica. Está nos ajudando muito com sua capacidade goleadora e com seu jogo. Está vivendo um movimento de plenitude. Está fazendo gols porque também tem muita confiança”, comentou.

Torcedores santistas já se empolgam com a boa fase do meia, apelidado de “Lionel” Mota, em comparação a Messi. O Santos, por sinal, já providenciou uma montagem em suas redes sociais do jogador com o troféu de melhor do mundo da Fifa. O game de futebol Pro Evolution Soccer (PES 2019) também entrou na onda e “atualizou” a nota do jogador.

O autor dessa imagem (não é montagem) merece o mesmo prêmio que o Jean Mota está segurando. Boa noite, nação santista! pic.twitter.com/C6MW5jVEq3 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 19, 2019

Jean Mota, de 25 anos, foi revelado pela Portuguesa em 2012 e chegou ao Santos em 2016, após uma passagem pelo Fortaleza. São 12 gols em 122 jogos pelo clube, sendo sete deles em 2019, com Sampaoli no comando.

(com Estadão Conteúdo)