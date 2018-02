Com retorno de Gabriel Jesus, City conquista Copa da Liga Inglesa

O Manchester City venceu o Arsenal por 3 a 0 neste domingo e conquistou seu primeiro título na temporada. Com facilidade, o líder do Campeonato Inglês dominou a partida e conquistou a Copa da Liga Inglesa, uma das duas copas nacionais do país. Sergio Agüero, Vincent Kompany e David Silva marcaram os gols.

Os brasileiros tiveram boa participação na final no estádio Wembley. O volante da seleção brasileira Fernandinho, mais uma vez, foi um dos pilares do meio-campo do City. Danilo, lateral-direito que briga por uma vaga na Copa do Mundo, jogou do lado esquerdo da defesa e deu a assistência para o terceiro gol da partida, marcado por David Silva.

O destaque entre os selecionáveis, entretanto, ficou para o retorno do atacante titular da equipe de Tite, o ex-palmeirense Gabriel Jesus. Depois de dois meses fora por lesão no joelho esquerdo, Jesus entrou aos 31 minutos do segundo tempo e participou dos momentos finais da conquista.

O título da Copa da Liga Inglesa foi o primeiro do técnico Pep Guardiola pelo Manchester City e o seu 22º título em nove anos de carreira – foram 14 títulos com o Barcelona, sete com o Bayern de Munique e agora o primeiro com os ingleses. Curiosamente, o seu rival deste domingo, o técnico do Arsenal Arsene Wenger, também poderia ter chegado ao seu 22º título na carreira, caso tivesse vencido o Manchester City.