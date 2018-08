Com reservas, Grêmio goleia Vitória e passa o rival Inter na tabela

Com um time recheado de reservas, o Grêmio assumiu o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vitória por 4 a 0, neste domingo, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no complemento da 18ª rodada. Douglas, Jailson, Pepê e Everton fizeram os gols da partida. Com a goleada, o Tricolor gaúcho tirou o rival Internacional da terceira posição, somando 33 pontos, um a mais que o time colorado, que encerra a rodada contra o Fluminense nesta segunda-feira. O time baiano, por outro lado, é o 16º, o primeiro fora da degola, com 19 pontos.

O Grêmio iniciou a partida com intensidade e no primeiro minuto obrigou o goleiro Ronaldo a trabalhar duas vezes, em chute de fora da área de Marinho e cruzamento de Jael. Sem deixar o ritmo cair, os donos da casa abriram placar aos 10 minutos. Após cruzamento, o meia Douglas apareceu livre para cabecear. Ele parou em Ronaldo no primeiro lance, mas ficou com a própria sobra para marcar.

O Vitória sentiu o começo de jogo do time tricolor e demorou a se encontrar. Com dificuldades para sair da marcação sob pressão do adversário, os baianos sofreram o segundo gol aos 20 minutos. Douglas recuperou a bola no campo de ataque e acionou Jailson, que arriscou de fora da área e marcou. A equipe baiana ainda tentou descontar em cobrança de falta de Yago, que assustou o goleiro Paulo Victor.

O time baiano voltou com o mesmo ímpeto no começo do segundo tempo e Neílton, logo no primeiro ataque, obrigou o goleiro gremista a fazer boa defesa. Quem marcou logo após o intervalo, no entanto, foi o Grêmio. Pepê recebeu de Marinho, balançou na frente da marcação e bateu cruzado. A bola desviou na defesa e não deu chances para Ronaldo aos 11 minutos.

Com o placar elástico, o técnico Renato Gaúcho aproveitou para dar ritmo a Everton. O atacante desfalcou o time gaúcho na última semana por conta de dores musculares. Foi justamente o camisa 11 que marcou o quarto gol. Ele puxou contra-ataque e acionou Jael. O centroavante finalizou de primeira e parou em Ronaldo. No rebote, o “Cebolinha” da torcida gremista completou para o gol, aos 36 minutos.

O Grêmio volta a campo no meio de semana para enfrentar o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela rodada de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o time gaúcho encara o Corinthians, no próximo sábado, às 19 horas, em São Paulo. Já o Vitória joga contra o Palmeiras, no domingo, às 16 horas, no estádio Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA: GRÊMIO 4 x 0 VITÓRIA

LOCAL – Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

PÚBLICO – 16 146 pagantes (17 717 no total)

RENDA – R$ 446.803,00

ÁRBITRO – Bruno Arleu de Araújo (RJ)

CARTÕES AMARELOS – Paulo Victor (Grêmio); Ruan Renato, Kanu e Rodrigo Andrade (Vitória)

GOLS – Douglas, aos 11, e Jaílson, aos 20 minutos do primeiro tempo; Pepê, aos 11, e Everton, aos 36 minutos do segundo tempo.

GRÊMIO – Paulo Victor; Leonardo, Paulo Miranda, Marcelo Oliveira e Bruno Cortez; Jailson, Matheus Henrique (Maicon) e Douglas; Marinho (Alisson), Jael e Pepê (Everton). Técnico: Renato Gaúcho

VITÓRIA – Ronaldo; Jeferson, Kanu, Ruan Renato e Bryan; Ramon (Erick), Rodrigo Andrade (Lucas Fernandes), Marcelo Meli e Yago; Neílton e Walter Bou (Wallyson). Técnico: João Burse

(com Estadão Conteúdo)