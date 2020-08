Com reedição de final, Copa do Brasil está de volta; saiba como assistir

O Campeonato Brasileiro parou neste meio de semana para o retorno da Copa do Brasil. O torneio nacional volta a ser disputado depois da parada por causa do novo coronavírus com um duelo que já foi a final da competição. Em 2007, o Fluminense superou o Figueirense e ficou com o título. Nesta terça-feira, 25, as duas equipes voltam a se enfrentar e os catarinenses têm a vantagem graças ao triunfo na partida de ida. Afogados x Ponte Preta e América-MG x Ferroviária são os outros jogos do dia.

Ainda em março, o Figueirense bateu o Fluminense por 1 a 0 no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e saiu na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Para se classificar, os cariocas precisam vencer por dois gols de diferença no Maracanã. Um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão do canal fechado SporTV para todo o Brasil (menos para o Rio de Janeiro) e do serviço por assinatura Premiere.

O técnico Odair Hellmann terá os veteranos Hudson e Fred à disposição, recuperados de lesão, mas a dupla deve começar o jogo no banco de reservas. Nenê, vice-artilheiro da Copa do Brasil com três gols (um a menos do que Léo Gamalho, do CRB), Evanilson, a sensação da temporada, e o zagueiro Nino voltam ao time após serem poupados no final de semana contra o Athletico Paranaense. Irregular na Série B, o Figueirense tem o goleiro Sidão, ex-Vasco e São Paulo, e o meia Marquinho, ex-Fluminense, como referências.

O primeiro jogo desta terça envolve a surpresa desta edição da Copa do Brasil. Na cidade de Afogados da Ingazeira, no sertão do Pernambuco, o time da casa recebe a Ponte Preta, no estádio Vianão, às 16h (horário de Brasília). O SporTV e o Premiere também vão exibir a partida. A missão dos pernambucanos, que eliminaram o Atlético-MG na fase anterior nos pênaltis após um empate por 2 a 2, é dura. A Macaca venceu em Campinas por 3 a 0 e pode perder até por dois gols para se classificar.

Às 19h (horário de Brasília), em mais um jogo com transmissão do SporTV (menos para Minas Gerais) e do Premiere, o estádio do Independência, em Belo Horizonte, recebe o confronto entre América-MG e Ferroviária. O jogo de ida acabou sem gols na Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. O Coelho chega embalado após três jogos sem perder na Série B, enquanto o adversário não disputa uma partida oficial há um mês.