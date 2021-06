Com Pedri, Espanha convoca seis jogadores da Euro para a Olimpíada

A seleção espanhola anunciou nesta terça-feira, 29, uma lista com 22 nomes para a disputa da Olimpíada de Tóquio, que começa no próximo dia 23 de julho. Entre os convocados estão seis atletas que, atualmente, fazem parte do grupo principal, que joga a Eurocopa. A lista definitiva, com 18, ainda sofrerá quatro cortes.

Entre os chamados estão: o meio-campista Pedri, do Barcelona; o goleiro Unai Simón, do Athletic Bilbao; os zagueiros Pau Torres, do Villarreal, e Eric Garcia, do Barcelona; além dos atacantes Mikel Oyarzabal, da Real Sociedad, e Dani Olmo, do Red Bull Leipizig.

Curiosamente, grande parte destes jogadores tiveram atuações destacadas na vitória por 5 a 3 sobre a Croácia, já na prorrogação, na última segunda-feira, 28, pelas oitavas de final da Euro.

Dani Olmo, que entrou no decorrer da partida, foi responsável pelas assistências para dois gols marcados por Álvaro Morata e Oyarzabal na prorrogação. Pedri e Unai Simón, por sua vez, protagonizaram momentos mais delicados. O meia fez o recuo que resultou em uma falha de Simón e um gol contra que abriu o placar para os croatas.

Outros nomes conhecidos também integram a lista como Dani Ceballos e Marco Assensio, ambos do Real Madrid. A Espanha está no grupo C dos Jogos Olímpicos ao lado de Egito, Argentina e Austrália.