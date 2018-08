Com passaporte europeu, Coutinho abre espaço a brasileiros no Barcelona

O meia brasileiro Philippe Coutinho conseguiu no último fim de semana o passaporte comunitário europeu, resolvendo um problema do Barcelona, seu clube desde janeiro. No Campeonato Espanhol, são permitidos até três jogadores extra-comunitários – sem passaporte da União Europeia -, como, por exemplo, jogadores sul-americanos

Arturo Vidal, Arthur e Malcom não têm passaporte europeu, mas agora poderão jogar pelo clube sem restrições. Vidal, chileno, jogou por quatro anos na Itália e três na Alemanha, mas não retirou o passaporte nesses anos. Os brasileiros Arthur e Malcom, com menos tempo de Europa, também não têm. O primeiro foi contratado nessa janela junto ao Grêmio e terá sua primeira passagem no futebol europeu. Maicom estava no Bordeaux desde 2016.

Coutinho obteve o passaporte graças à sua mulher Aine, que tem nacionalidade portuguesa, e assim, casado, torna-se comunitário para jogar todas as competições sem exigências.