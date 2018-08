Com ‘parças’, Neymar viaja à China para se reapresentar ao PSG

Neymar já está a caminho da China para se juntar ao elenco do Paris Saint-Germain. Na manhã desta quarta-feira, o atacante postou uma foto ao lado de dois amigos dentro de um avião, junto com emojis do transporte aéreo e a bandeira do país asiático.

O jogador completou um mês de férias depois da eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo da Rússia e, por isso, é aguardado na cidade de Shenzhen, onde o campeão francês enfrentará o Monaco, neste sábado, às 9 horas (de Brasília), pela decisão da Supercopa da França.

No entanto, seu aproveitamento no primeiro jogo oficial do clube na temporada é incerto. Ele não atua pelo Paris Saint-Germain desde 25 de fevereiro, quando sofreu uma fatura no quinto metatarso do pé direito.

Em entrevista coletiva concedida na última segunda-feira, o novo técnico do PSG, o alemão Thomas Tuchel, avisou que Neymar é aguardado “desde o primeiro dia”. Pelo Campeonato Francês, o clube faz seu primeiro jogo no próximo dia 12 contra o Caen, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris.