Com o fim da quarentena na Europa, como fica o calendário do futebol

A Itália se juntou à Inglaterra nesta quinta-feira 28 e anunciou a retomada do futebol no país. Depois de mais três meses de paralisação por causa da pandemia de coronavírus, a Copa da Itália terá suas duas semifinais disputadas no dia 13 de junho, seguida da volta do Campeonato Italiano. Com o fim da quarentena em países europeus, o futebol começa a ser retomado de portões fechados, cumprindo com rígidos protocolos de saúde e segurança. PLACAR elencou em tópicos como está o calendário e situação das principais competições futebolísticas do mundo.

Itália

Vincenzo Spadafora, ministro do esporte da Itália, anunciou nesta quinta-feira 28 as datas de retorno do futebol no país. Depois de mais de três meses, a Copa da Itália será a primeira a ser retomada, com Juventus x Milan e Napoli x Inter de Milão disputando a semifinal no dia 13 de junho. A decisão está marcada para o dia 17. Três dias depois, em 20 de junho, os jogos da 27ª rodada do Campeonato Italiano retornarão. Spadafora revelou que a previsão de encerramento é para o dia 31 de agosto e garantiu que a direção da liga tem planos alternativos para realizar a competição, caso o país tenha um novo surto de coronavírus.

Inglaterra

A Premier League confirmou nesta quinta-feira 28 a retomada do campeonato para o dia 17 de junho, quando devem ocorrer os jogos entre Aston Villa e Sheffield United, e Manchester City e Arsenal – únicas partidas atrasadas da competição. A partir do dia 20 de junho, a 30ª rodada será iniciada. A data para o campeonato ser encerrado ainda não foi estabelecida, mas está prevista para a primeira semana de agosto.

Alemanha

O país foi o primeiro país a retomar o futebol na Europa, no dia 16 de maio, pouco mais de dois meses após a paralisação do campeonato. Até o momento, três rodadas já foram disputadas e nenhum problema com relação ao coronavírus foi detectado. A última rodada campeonato, caso não haja problemas, está marcada para o dia 27 de junho.

França

O país governado por Emmanuel Macron foi um dos mais cautelosos com relação à volta dos diferentes setores da economia. A Liga Profissional de Futebol (LFP, na sigla em francês) nada pôde fazer quando o primeiro-ministro Edouard Philippe, no dia 28 de abril, determinou que o futebol profissional só poderá ser retomado antes de 1º de setembro. Os clubes entraram em acordo e nomearam o Paris Saint-Germain, líder isolado até a paralisação, campeão da atual temporada. Olympique de Marselha e Rennes, terceiro e quarto colocados respectivamente, ficaram com as vagas para a Liga dos Campeões.

Espanha

Clubes e direção de La Liga ainda aguardam sinalização positiva das autoridades sanitárias do governo para retomar a competição. As equipes voltaram aos treinos coletivos no dia 18 de maio e devem ter tempo suficiente para estarem preparadas para o retorno do futebol. O presidente da entidade que organiza o campeonato, Javier Tebas, revelou a jornais locais que a retomada deve ser marcada para o dia 11 de junho, mas ainda depende da autorização do governo, que deve decidir em breve.

Portugal

Pouco tempo depois da Alemanha, a Liga Portuguesa de Futebol anunciou no dia 12 de maio a volta do campeonato nacional para o dia 4 de junho. A data, no entanto, foi antecipada para o dia 3 de junho e, segundo o novo calendário, somente em quatro datas não haverá pelo menos um jogo: 8, 14, 20 e 27 de junho. A liga será retomada na 25ª rodada e o objetivo é terminar o campeonato até o dia 26 de julho.

E na América do Sul? – O Brasil tem a situação mais delicada para retomar o futebol. Com calendário completamente diferente do europeu, os clubes brasileiros pararam suas atividades ainda durante os Estaduais. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e principalmente Rio de Janeiro tentam retomar seus Estaduais, mas o Brasil ainda não ultrapassou o pico de contaminação e mortes por coronavírus. Vários protocolos de saúde e segurança já foram feitos por clubes e federações, mas a situação do país ainda não permite o retorno. O Brasileirão, por sua extensão e complexidade também está longe de ter uma data de volta estipulada.

Já a Argentina é um dos países sul-americanos que melhor controla o surto de coronavírus. A imprensa local, porém, noticia que protocolos visando o retorno do futebol sequer foram finalizados, apesar de o governo autorizar a volta aos treinos a partir do dia 25 de maio. Segundo dirigentes de clubes, em entrevista ao jornal La Nación, os jogadores ainda não querem voltar ao futebol e a prioridade do país é a saúde.