Com novo penteado, Neymar marca em goleada do PSG na Copa da França

O Paris Saint-Germain segue a passos largos para ampliar sua hegemonia em território francês. O clube da capital, atual campeão nacional, venceu nesta quarta-feira o tradicional Saint-Etienne por 6 a 1 em partida válida pela Copa da França (competição a qual o PSG é vencedor nas últimas quatro temporadas).

Com três gols do argentino Icardi, um de Mbappé e um de Neymar (além de Moulin, que marcou contra), o time do técnico Thomas Tuchel se classificou para a semifinal do torneio mata-mata. Na próxima fase, o PSG enfrentará outro grande da França, o Lyon.

Além da goleada, o poderio ofensivo Paris Saint-Germain ficou ainda mais evidente em um rápido contra-ataque com o jogo já definido: o uruguaio Cavani, que entrou no lugar de Icardi, partiu pela esquerda e fez um cruzamento para Neymar. O camisa 10 do PSG fez um belo corta-luz para a bola chegar a Mbappé, que tentou marcar um gol antológico, de letra e de primeiro (assista ao lance no vídeo abaixo):

*CORREÇÃO: Uma versão anterior dessa reportagem afirmava que o PSG era o atual hexacampeão francês. A informação está incorreta: nas últimas seis temporadas, o Paris Saint-Germain tem cinco títulos nacionais. Em 2016-2017, o Monaco sagrou-se campeão. Pelo erro, PLACAR pede desculpas a seus leitores.