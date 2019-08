Com Neymar na ‘geladeira’, PSG perde Cavani e Mbappé por lesão

A maré não anda boa no Paris Saint-Germain. Enquanto ainda negocia o futuro de sua principal estrela, Neymar, o clube francês perdeu seus outros dois homens de frente, o francês Kylian Mbappé e o uruguaio Edinson Cavani, que deixaram o campo machucados na goleada por 4 a 0 sobre o Toulouse, no domingo 25, pela liga francesa.

Na manhã desta segunda-feira, 26, o PSG revelou a gravidade das lesões. Mbappé, que sentiu um desconforto no músculo anterior da coxa esquerda ficará um mês afastado. Já Cavani, com uma lesão no quadril, deve ficar cerca de três semanas sem atuar.

Os dois, portanto, correm risco de perder a estreia do PSG na Liga dos Campeões, que ocorrerá no dia 17 ou 18 de setembro, dependendo de sorteio. Neymar, mesmo que permaneça no clube – hipótese que vem ganhando força devido aos entraves nas negociações com Barcelona e Real Madrid – será desfalque certo, pois cumprirá três jogos de suspensão na competição continental por ter ofendido a arbitragem no ano passado.

O técnico Thomas Tuchel voltou a dizer que espera contar com Neymar, mas afirmou que a decisão passa pela diretoria, que exige uma solução de seu caso. “Neymar está a cada dia melhor fisicamente. Ele fez uma boa semana com toda a equipe, com um bom volume de jogo, uma boa intensidade (…) Por outro lado, a situação entre ele e o clube segue a mesma. A posição do clube está clara. Se a situação dele não estiver clara, ele não pode jogar”, afirmou o alemão.