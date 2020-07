Com Neymar em plena forma, PSG volta a golear em amistoso pré-decisões

Os adversários não têm sido parâmetro, mas o Paris Saint-Germain vem demonstrando por que é um dos favoritos à conquista da Liga dos Campeões nos amistosos de retomada após longos meses de paralisação em razão da pandemia de coronavírus. Nesta terça-feira, 21, o clube goleou o Celtic, da Escócia, por 4 a 0 no Parque dos Príncipes, com mais uma boa atuação de Neymar, autor de um gol e uma assistência.

O brasileiro já começou o jogo em ritmo acelerado e no primeiro minuto deu assistência para Kylian Mbappé. Neymar ainda deu carrinhos incomuns para partidas amistosas e chegou a se desentender com adversários que se irritaram com seus dribles. O próprio camisa 10 marcou o segundo em chute que desviou na zaga antes de entrar. No segundo tempo, Ander Herrera e Pablo Sarabia completaram a goleada.

Como a temporada da liga francesa foi encerrada ainda durante o auge da pandemia na Europa, com o líder PSG declarado campeão, o time vem fazendo apenas amistosos. Antes de bater o Celtic, já havia goleado o Le Havre, da segunda divisão francesa, por 9 a 0, e o Waasland-Beveren, rebaixado para a Série B da Bélgica, por 7 a 0.

A partir de agora, o PSG entrará em uma sequência de decisões. Na sexta-feira, 24, decidirá a Copa da França contra o Saint-Étienne, no Stade de France. Dia 31, no mesmo estádio, fará o clássico contra o Lyon pela final da Copa da Liga Francesa. Depois, fará um novo amistoso, contra o Sochaux, em 5 de agosto, uma semana antes de encarar a Atalanta, da Itália, pelas quartas de final da reformulada Liga dos Campeões da Uefa, em Lisboa, Portugal.