Com Neymar apagado, PSG perde mais uma

Três dias depois da derrota na final da Copa da França para o Rennes, que culminou na agressão de Neymar a um torcedor, o Paris Saint Germain acumulou mais um tropeço nesta terça-feira, 30. Com atuação apagada do brasileiro, o campeão francês foi derrotado por 3 a 2 para o Montpellier, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Francês.

O PSG abriu o placar com um gol contra do lateral Ambroise Oyongo, mas o zagueiro Presnel Kimpembe devolveu o favor ao time da casa e empatou a partida. No segundo tempo, o meia Ángel Di María colocou o time parisiense novamente à frente com um belo gol, mas o time da casa, com mais finalizações, virou o placar com os atacantes Andy Delort e Souleymane Camara.

Mesmo depois de ter sido criticado pelo próprio treinador, Thomas Tuchel, por ter dado um soco em um fã, Neymar foi escalado como titular nesta terça e teve atuação discreta e foi bastante vaiado pela torcida do Montpellier. O atacante brasileiro não participou dos dois gols da equipe.

Neymar ainda não foi julgado pela agressão e ainda segue liberado para jogar. O brasileiro, no entanto, deve ser suspenso por algumas partidas nos campeonatos nacionais. Neymar também está suspenso da metade dos jogos da fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões, porque insultou os árbitros que dirigiram a partida contra o Manchester United, pelas oitavas de final.