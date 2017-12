Com milagre de Ederson, City vence United e se isola no Inglês

A cinco minutos do final do importante clássico de Manchester, o goleiro brasileiro Ederson, com duas defesas à queima-roupa seguidas, foi o responsável por manter o resultado favorável ao líder City, que venceu neste domingo o rival e segundo colocado United, por 2 a 1, abrindo 11 pontos de vantagem no Campeonato Inglês. Já é a 14ª vitória seguida no torneio, igualando o recorde do Arsenal nas primeiras temporadas da década de 2000.

Absolutamente absurdas as defesas do brasileiro Ederson pic.twitter.com/0q5wFrStCa — Busby Babes Brasil (@BusbyBabesBr) December 10, 2017

Com posse de bola de mais de 70%, o City, com o meio-campista David Silva, fez o primeiro gol, aos 42 minutos. Em escanteio, o zagueiro Otamendi escorou em uma dividida de cabeça e a bola acabou sobrando para o espanhol, que teve mínimo trabalho para finalizar às redes, de cara com o goleiro De Gea.

Aos 46 minutos, em investida do Manchester United, o atacante Rashford marcou para os donos da casa após falha do zagueiro Kompany, que tentou dominar a bola no meio da área, mas acabou furando. No segundo tempo, aos oito minutos, Otamendi aproveitou lambança dos jogadores do United na área e completou às redes de De Gea com um voleio na pequena área.