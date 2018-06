O goleiro titular da Tunísia, Mouez Hassen, sofreu uma luxação no ombro e não tem mais condições de disputar a Copa do Mundo de 2018. O jogador se lesionou em derrota de 2 a 1 de seu país para a Inglaterra, na última segunda-feira. A federação de futebol ainda não confirmou se Hassen estará ou não com a delegação até o término do Mundial.

Hassen foi substituído no começo da partida, quando o placar já apontava 1 a 0 para a Inglaterra. Aos 23 anos, atua pelo Châteaurox, da França. Ben Mustapha, que entrou em seu lugar, deve ser mantido como titular pelo técnico Nabil Maaloul.

A Tunísia está no grupo G, com Inglaterra, Panamá e Bélgica. O próximo jogo será contra os belgas, no próximo sábado, às 9h (de Brasília), no Estádio do Spartak, em Moscou. A equipe ocupa a terceira colocação da chave, com zero pontos.