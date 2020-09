Com lesão no braço, Daniel Alves batuca nas redes – e ironiza críticos

Mesmo sem jogar, Daniel Alves vem contribuindo para o momento turbulento do São Paulo na Copa Libertadores. O capitão da equipe tem uma lesão no antebraço e, assim como ocorreu no empate contra o River Plate, semana passada, será desfalque na partida decisiva desta terça-feira, 22, diante da LDU, no Equador. Para piorar, o jogador de 37 anos irritou torcedores tricolores ao aparecer nas redes sociais em uma festa com amigos em plena pandemia e tocando percussão normalmente com o braço em tratamento.

As imagens do animado batuque foram compartilhadas por Daniel Alves ainda no fim de semana. Nesta segunda-feira, 21, diante da repercussão ruim, o experiente jogador adotou o deboche como resposta. “Pensando em responder algumas coias… ah não, fiquei com preguiça”, ironizou. “Proibido ser feliz. Lei 171”, completou, em uma postagem nos stories do Instagram.

Pensando responder algumas coisas….. ahhhh não, fiquei com preguiça! 😂 pic.twitter.com/LVqRtrM1Gy — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 21, 2020

Daniel Alves ainda postou um vídeo com o instrumento musical da discórdia na cabeça. Nos comentários, a maior parte dos torcedores condenou a postura do atleta, que foi comparado a antigos líderes como Rogério Ceni e Diego Lugano. Muitos consideraram que, mesmo machucado, Daniel Alves deveria ter viajado a Quito para apoiar seus companheiros.

Com quatro pontos em três jogos, o São Paulo ocupa o terceiro lugar no Grupo D, empatado em pontos com o River Plate, mas levando desvantagem nos critérios de desempate. O líder é justamente a LDU, adversário desta terça, às 21h30 (de Brasília). O Binacional, que conquistou seus únicos três pontos diante do São Paulo, é o lanterna da chave.

