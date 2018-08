Com investimento de R$ 940 mi, Liga da Arábia Saudita começa nesta quinta

A Liga da Arábia Saudita começa nesta quinta-feira com 43 brasileiros em campo e investimento de 940 milhões de reais em contratações. Os 16 clubes participantes do torneio tiveram auxílio financeiro do governo saudita e da Liga para contratarem técnicos e jogadores famosos no futebol do Brasil.

Para este ano, o torneio permitiu um estrangeiro a mais por time, aumentando de sete para oito. Isso abriu espaço para jogadores brasileiros, que correspondem a 33,5% dos estrangeiros no Campeonato Saudita. Um dos novos contratados é o meia Giuliano — convocado diversas vezes por Tite e que deixou o Fenerbahçe, da Turquia, para reforçar o Al Nassr, clube mais popular do país. Alguns outros estavam no futebol brasileiro, casos de Carleto e Valdívia (Al-Ittihad), Petros (Al-Nassr) e Apodi (Ohod).

Nenhum dos 16 técnicos do torneio é saudita, e dois deles são bem conhecidos no Brasil. O paraguaio Francisco Arce, ex-lateral de Grêmio e Palmeiras, vai dirigir o Ohod. Fábio Carille, ex-Corinthians, está no comando do time do Al Wehda.

Os clubes sauditas também contrataram jogadores que disputaram a Copa, como o nigeriano Musa e o marroquino Amrabat. O objetivo com a chegada dos estrangeiros, aliada à participação da seleção no Mundial da Rússia, é marcar o começo de uma nova era no futebol local.

Veja quem são os 128 estrangeiros do Campeonato Saudita (Há pelo menos um brasileiro por time)