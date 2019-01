Com grupos definidos, Copa América reabre venda de ingressos às 12h

A segunda fase da venda de ingressos para os 26 jogos da Copa América de 2019, no Brasil, tem início nesta sexta-feira, 25, às 12h (horário de Brasília), um dia depois do sorteio que definiu os grupos. Mais 228.000 entradas estarão à venda no site oficial do torneio, que vai de 14 de junho a 7 de julho, com abertura no Morumbi e final no Maracanã.

Os valores dos ingressos permanecem os mesmos do primeiro lote: entre 60 reais (30 a meia-entrada) e 890 reais (445 a meia), este último para a final, no Rio. A maior parte dos jogos do torneio (65%, que corresponde a 17 partidas) tem ingressos de 60 a 350 reais (valor integral), informou a Conmebol.

Não haverá fase de sorteio, ou seja, todos os pedidos serão atendidos por ordem de chegada ao site, sempre mediante a disponibilidade de ingressos. Os fãs poderão solicitar até cinco ingressos por partida, com limite de sete partidas, totalizando 35 ingressos. Não será possível comprar ingressos para duas partidas diferentes numa mesma data.

CAT 1 CAT 2 CAT 3 CAT 4 CAT 5** Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Inteira Meia Abertura 590,00 295,00 390,00 195,00 290,00 145,00 190,00 95,00 —– —— 1ª Fase 350,00 175,00 250,00 125,00 180,00 90,00 120,00 60,00 60,00 30,00 Quartas de final 400,00 200,00 280,00 140,00 220,00 110,00 140,00 70,00 80,00 40,00 Semifinais 590,00 295,00 390,00 195,00 290,00 145,00 190,00 95,00 100,00 50,00 3º lugar 350,00 175,00 250,00 125,00 180,00 90,00 120,00 60,00 60,00 30,00 Final 890,00 445,00 590,00 295,00 400,00 200,00 260,00 130,00 —— ——

Modelo de venda

Ao todo, são quatro categorias de preço que abrangem os níveis inferior, intermediário e superior dos estádios, definidas em função da visão do campo de jogo. A Arena Corinthians (São Paulo) e a Arena do Grêmio (Porto Alegre), excepcionalmente, têm uma quinta categoria de preços com espaços sem cadeiras.

Para as compras no site oficial, a única forma de pagamento é por meio de cartão de crédito habilitado para compras internacionais – para os residentes do Brasil bastará que o cartão tenha a função crédito ativada.

Orientações após problemas no primeiro lote

Depois de reclamações de instabilidade e demora no site na primeira fase de vendas, o Comitê Organizador Local informou, em comunicado, pontos importantes no momento de efetuar a compra:

– Verificar a caixa de spam para confirmar o recebimento do e-mail de validação do cadastro no site de ingressos.

– Se possível, realizar o cadastro antes da hora da abertura, pulando assim uma etapa no ato da compra.

– O comprador deve ser o titular do cartão de crédito usado (mesmo nome e CPF usados no cadastro). Não serão aceitos cartões de terceiros, mesmo que sejam pais, cônjuges, parentes próximos, etc.

– Observar saldo e limites disponíveis do cartão de crédito.

– O comprador deve estar ciente dos procedimentos de segurança utilizados pelo seu banco, como uso de tolken, cartão de senhas, QR code, etc.

Entrega e retirada dos Ingressos

A partir de março os ingressos começarão a ser enviados para os clientes que optaram pelo serviço de entrega no ato da compra. Uma taxa será cobrada, variando conforme o endereço indicado.

Essa regra vale somente para os clientes residentes no Brasil e que não possuam em seus pedidos nenhum ingresso de meia-entrada. Fãs que tenham pedidos com ao menos um ingresso de meia-entrada e torcedores de fora do Brasil deverão comparecer a um dos Centros de Ingressos da Copa América Brasil 2019 para a retirada de seus ingressos.

Os Centros de Ingressos oficiais serão abertos ao público em até 60 dias antes da primeira partida da competição. Locais, datas e horários de funcionamento ainda serão definidos pelo Comitê Organizador Local.