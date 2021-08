Com grandes transferências, Premier League está de volta; veja as maiores

Após meses com foco em Eurocopa e Jogos Olímpicos, a temporada do futebol europeu está de volta. A edição 2021/2021 da Premier League, o Campeonato Inglês, já começa nesta sexta-feira, 13, em confronto entre Brentford e Arsenal, às 16h (de Brasília). O torneio que é conhecido pelo alto nível técnico, terá nesta edição elencos fortes que investiram milhões de libras em grandes contratações.

Veja as dez contratações mais badaladas para a temporada:

Jack Grealish (Manchester City)

O atual campeão da Premier League continua se reforçando em busca de manter a hegemonia local. O time que já conta com diversos nomes de destaque, como Kevin de Bruyne, foi atrás do meio-campista Jack Grealish, que brilhou pelo Aston Villa. O jogador que realizou dez assistências na última liga inglesa foi contratado pela equipe de Pep Guardiola pelo valor estimado de 117 milhões de euros (722 milhões de reais) e vestirá a camisa 10 do clube.

Romelu Lukaku (Chelsea)

O campeão da Champions League tinha uma deficiência: a falta de um atacante goleador. Assim, a diretoria do Chelsea foi atrás da repatriação de Romelu Lukaku, que estava na Inter de Milão. O jogador belga fez a última temporada em mais alto nível e participou diretamente (gols e assistências) de 35 tentos do time milanês no último Campeonato Italiano. A transferência custou cerca de 115 milhões de euros, 710 milhões de reais na cotação atual.

Jadon Sancho (Manchester United)

Em busca de bater de frente com o rival Manchester City, o Manchester United se reforçou para a temporada 2021/22 do Campeonato Inglês. O atacante de 21 anos que se destacou no Borussia Dortmund atraía olhares de clubes do mundo todo, mas fechou sua ida aos ‘Diabos Vermelhos’. O inglês foi vendido por 85 milhões de euros (524 milhões de reais), segundo o seu ex-clube.

Raphael Varane (Manchester United)

Se teve contratação para o ataque, o time de Manchester também fortaleceu a defesa. Alvo antigo do time inglês, Raphael Varane, enfim, foi contratado para jogar a Premier League. O zagueiro francês que consolidou sua carreira pelo Real Madrid movimentou 50 milhões de euros (308 milhões de reais), segundo o preço especulado.

Ben White (Arsenal)

Destaque entre times sem tanta expressão há algumas temporadas, o zagueiro Ben White chamava a atenção de grandes potências ao redor do mundo. Desse modo, após um ano excelente pelo Brighton, o defensor foi contratado pelo Arsenal, que busca voltar às grandes disputas no Campeonato Inglês. A taxa paga pelo clube londrina gira em volta de 58 milhões de euros, 358 milhões de reais, pela cotação atual.

Ibrahima Konaté (Liverpool)

O trabalho de Jurgen Klopp no Liverpool passou por momentos ruins na última temporada. Para este ano, então, o time de Anfield decidiu se reforçar. Com a necessidade de um novo nome para o setor defensivo, quem chegou foi o zagueiro Ibrahima Konaté, de apenas 22 anos, que defendia o RB Leipzig. Especula-se que a transação custou 40 milhões de euros (246 milhões de reais).

Bryan Gil (Tottenham)

O Tottenham segue na briga de se colocar entre os times que brigam pelo título inglês. Para isso, em busca de reforços para a temporada, foi atrás do jovem meio-campista espanhol Bryan Gil. O jogador que pertencia ao Sevilla fez boa temporada pelo Eibar na última La Liga e foi contratado pelo Spurs em um acordo que envolveu o argentino Erick Lamela e um valor que gira em cerca de 25 milhões de euros (154 milhões de reais).

Leon Bailey (Aston Villa)

Se o tradicional time da terra da rainha perdeu Jack Grealish, o dinheiro foi bem investido. Para reforçar o ataque, o Aston Villa fechou a contratação do jamaicano Leon Bailey, que pertencia ao Bayer Leverkusen, por estimados 32 milhões de euros, algo em torno de 200 milhões de reais, seguindo a atual cotação.

Danny Ings (Aston Villa)

O clube de Birminghan definitivamente não brincou na janela. Assim, desembolsou cerca de 35 milhões de euros (215 milhões de reais) para a contratação do atacante Danny Ings. O jogador que pertencia ao Southampton será uma das grandes esperanças de gol para o Aston Villa na temporada.

It’s almost 🕗 for 2021/22 to get under way❗️ What are your predictions for the 🆕 #PL season? 👀 pic.twitter.com/kknKKxPGv2 — Premier League (@premierleague) August 13, 2021

Emiliano Buendia (Aston Villa)

Melhor jogador da segunda divisão inglesa da temporada 2019/20 pelo Norwich City, o argentino Emiliano Buendia também foi contratado pelo Aston Villa. Para fechar a transferência do atacante, a equipe gastou em torno de 38 milhões de euros, o que representa atualmente 240 milhões de reais.