Com gols de Pedrinho e Matheus Cunha, seleção olímpica bate Colômbia em SP

Nesta quinta-feira 5, a seleção brasileira sub-23 venceu a Colômbia em partida amistosa de preparação para o Torneio Pré-Olímpico. No Estádio do Pacaembu, em São Paulo, a equipe comandada pelo técnico André Jardine saiu com o triunfo pelo placar de 2 a 0, com gols marcados por Pedrinho, do Corinthians, e Matheus Cunha, atacante do RB Leipzig (Alemanha).

Mais organizado e com jogadores de maior qualidade individual, o Brasil não teve dificuldades para passar pelos adversários sul-americanos. Em primeiro tempo truncado, o time verde-amarelo contou com falha do goleiro adversário para abrir o placar e fez o segundo após demonstração de vontade do setor ofensivo. Na segunda etapa, controlou o jogo e garantiu o resultado.

A seleção olímpica ainda disputa mais um amistoso nesta segunda-feira 9, às 20h (de Brasília), contra o Chile, também no Pacaembu. O Torneio Pré-Olímpico, sediado na Colômbia, será disputado em janeiro e dará duas vagas para os Jogos de Tóquio 2020.

O jogo

Jogando em casa, o Brasil começou apertando a saída da Colômbia e criou sua primeira grande chance aos oito minutos, com Paulinho. O atacante foi lançado pela esquerda e avançou em velocidade, entrando na área e chutando em cima do goleiro Luis García. Sete minutos depois, o arqueiro colombiano se atrapalhou e entregou nos pés de Pedrinho. O camisa 10 bateu de fora de área e García escorregar e deixar a bola entrar, abrindo o marcador no Pacaembu.

A partida passou a ficar truncada a partir do gol brasileiro, com os colombianos exagerando na força e nas entradas perigosas. Melhor organizada taticamente, a Seleção Brasileira ampliou a vantagem aos 42 minutos. Matheus Cunha roubou no campo de ataque e achou Antony na direita, que cortou o marcador e bateu cruzado para o próprio camisa 9, livre, completar para as redes.

No início da segunda etapa, os comandados de André Jardine quase fizeram o terceiro. Douglas Luiz recebeu a inversão de Paulinho na área, dominou no braço e chutou no ângulo. Contudo, o árbitro Cristian Garay assinalou a falta e anulou o gol.

Pouco depois, a defesa colombiana quase ampliou a vantagem para o Brasil. Paulinho fez o cruzamento e Willer Ditta, ao tentar cortar, acabou mandando contra o próprio patrimônio. A bola bateu na trave e quase entrou. Contudo, o placar manteve-se o mesmo do primeiro tempo, o que garantiu o triunfo brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 2 x 0 COLÔMBIA

Local: Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP)

Data: 5 de setembro de 2019, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Cristian Garay (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e José Retamal (Chile)

Público total: 2.165 pessoas

Renda: R$ 56.755,00

Cartões amarelos: Walce (Brasil); Jorge Carrascal, Fuentes (Colômbia)

Gols: Pedrinho, aos 15 minutos do primeiro tempo; Matheus Cunha, aos 42 minutos do primeiro tempo; (Brasil)

BRASIL: Cleiton; Emerson (Guga), Lyanco (Walce), Ibañez (Luiz Felipe) e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Wendel e Pedrinho (Mauro Júnior); Paulinho (Artur), Antony (Bruno Tabata) e Matheus Cunha.

Técnico: André Jardine

COLÔMBIA: García; Ditta, Reyes, Ortíz (André Solano) e Fuentes (Ener Valencia); Atuesta, Rojas (Mateo Casierra), Carrascal (Barona) e Balanta; Cetré (Iván Angulo) e Márquez (Jhon Arias).

Técnico: Arturo Reyés