Com gols de defensores, Corinthians goleia e avança à semi do Paulista

O Corinthians é o primeiro semifinalista do Campeonato Paulista de 2021. A equipe confirmou o favoritismo e venceu nesta terça-feira, 11, a Inter de Limeira, na Neo Química Arena, em confronto único válido pelas quartas de final da competição. O triunfo por 4 a 1, curiosamente, foi construído com gols marcados somente por defensores: Fagner, Jemerson, duas vezes, e Raul Gustavo. Thalisson Kelven descontou para o time do interior paulista.

O adversário na semifinal, no entanto, ainda é incógnita. O enfrentamento só será definido após a classificação dos quatro classificados. O time de melhor campanha, enfrenta o quarto. O de segunda melhor campanha, por sua vez, o terceiro. A somatória de pontos segue contabilizada mesmo nas fases eliminatórias. Até o momento, o Corinthians tem a melhor pontuação geral, com 28, superando o São Paulo, que tinha 27

Os jogos que definem os cruzamentos acontecem nesta sexta-feira, 14. O São Paulo recebe a Ferroviária, no Morumbi. O Red Bull Bragantino enfrenta o Palmeiras, em Bragança Paulista, enquanto o Mirassol joga contra o Guarani, em Mirassol.

A terceira vitória consecutiva do Corinthians, após os triunfos contra Sport Huancayo, pela Sul-Americana, e Novorizontino, na última rodada do estadual, começou a ser construída logo aos nove minutos. Após cruzamento de Lucas Piton, Fagner apareceu na área para concluir de primeira, sem chances de defesa para o goleiro Jefferson Paulino. Foi apenas quarto gol do jogador pelo clube, justamente na partida de número 400.

O primeiro tempo reservou amplo domínio da equipe e um lance polêmico, envolvendo Luan, novamente titular. Após cabecear para o gol, aproveitando cobrança de falta de Otero, o meio-campista aproveitou o rebote e balançou as redes. O lance gerou dúvidas e acabou anulado pela marcação de que a bola havia saído antes da finalização. Cinco minutos depois, Luan perdeu nova grande chance, em novo cruzamento de Piton.

No segundo tempo, aos 13 minutos, o time conseguiu ampliar. Aproveitando assistência de cabeça de Luan, o zagueiro Jemerson finalizou rasteiro, superando o goleiro da Inter de Limeira.

O clube do interior chegou a esboçar reação em gol marcado por Thallison, aos 18, mas viu novamente Jemerson dar vantagem ao Corinthians, aos 32. No fim, aos 47, ainda deu tempo de Raul Gustavo marcar para o Corinthians.

A equipe dirigida pelo técnico Vágner Mancini volta a jogar já nesta quinta-feira, 13, contra o Peñarol, do Uruguai, pela Sul-Americana. O jogo é considerado crucial para a classificação do Corinthians na competição. A equipe ocupa a segunda colocação no grupo E, com quatro pontos. Os uruguaios lideram, com 9. Somente o primeiro colocado de cada grupo se classifica.