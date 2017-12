Com gols brasileiros, Arsenal e Liverpool empatam na Inglaterra

Arsenal e Liverpool, dois dos times que brigam por vaga na Liga dos Campeões, fizeram um jogo emocionante nesta sexta-feira em Londres, abrindo a 18ª rodada do Campeonato Inglês, que terminou empatado em 3 a 3.

Jogando fora de casa, o Liverpool chegou a abrir 2 a 0 de vantagem, com gols do brasileiro Philippe Coutinho, aos 26 minutos do primeiro, e do egípcio Mohamed Salah, aos 7 do segundo tempo.

Mas em apenas seis minutos os Gunners conseguiram a virada, com gols do chileno Alexis Sánchez, do suíço Granit Xhaka e do alemão Özil, aos 8, 11 e 13 minutos, respectivamente. O Liverpool não se entregou e graças a um gol do também brasileiro Roberto Firmino, garantiu o empate no Emirates Stadium, aos 26.

Com o resultado, os comandados de Jurgen Klopp se mantêm na quarta colocação com 35 pontos, um a mais do Arsenal (5º). O Burnley (6º) pode ultrapassar os londrinos se vencer o Tottenham (7º).

No sábado, outros nove jogos vão ser disputados. O líder Manchester City busca a 17ª vitória seguida no campeonato para aumentar o próprio recorde. O adversário da vez é o Bournemouth (16º).

Já o Manchester United (2º), a 11 pontos do rival, visita o Leicester (8º) para não perder os vizinhos de vista. O Chelsea (3º) visita o Everton (9º).