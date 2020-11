Com gol de Neymar, PSG vence e respira na Liga dos Campeões

O Paris Saint-Germain venceu nesta terça-feira, 24, o Red Bull Leipzig por 1 a 0, no Parque dos Príncipes, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O triunfo parisiense foi construído com atuação decisiva de Neymar, que não atuava como titular desde 28 de outubro, devido a recuperação de lesão na coxa esquerda.

Dada a importância do jogo, o técnico alemão Thomas Tuchel adiantou que utilizaria o camisa 10 mesmo abaixo de sua melhor condição física. Em suas redes sociais, Neymar classificou o confronto como “jogo da vida”.

Em campo, o atacante brasileiro marcou, de pênalti, o único gol do confronto, aos 10 minutos do primeiro tempo, e protagonizou as melhores jogadas dos franceses em todo o jogo. O jogador ainda tomou um cartão amarelo, após entrada violenta no meio-campista Marcel Sabitzer.

Em caso de tropeço, o PSG praticamente daria adeus de forma precoce a competição. Antes da rodada, a equipe ocupava apenas a terceira colocação no grupo H, justamente a três pontos dos alemães. Com o resultado, o time passou ao segundo lugar, empatado com o Leipzig, com seis pontos. O Manchester United lidera com nove, após vencer o Istanbul Basaksehir por 4 a 1, em casa.

O confronto, novamente, testou os semifinalistas da última edição da competição. Após perder no último dia 4 por 2 a 1, os franceses construíram a vitória, a exemplo do confronto disputado em 18 de setembro, vencido pelo PSG por 3 a 0, em Lisboa.

Confira os resultados dos jogos desta terça-feira:

14h55 – Rennes 1 x 2 Chelsea

14h55 – Krasnodar 1 x 2 Sevilla

17h – Manchester United 4 x 1 Istanbul Basaksehir

17h – Dinamo de Kiev 0 x 4 Barcelona

17h – Paris Saint-Germain 1 x 0 Red Bull Leipzig

17h – Lazio 3 x 1 Zenit

17h – Borussia Dortmund 3 x 0 Club Brugge

17h – Juventus 2 x 1 Ferencváros