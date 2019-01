Com gol de Firmino, Liverpool sofre para vencer Crystal Palace

O Liverpool, líder da Premier League, sofreu, mas conseguiu derrotar de virada por 4 a 3 o Crystal Palace (14º), enquanto o Manchester United superou o Brighton (13º) por 2 a 1 e se aproximou da zona de classificação para a Champions, neste sábado.

Em um jogo louco em Anfield, Andros Towsend chegou a abrir o placar para o Palace (34 minutos), que manteve a vantagem até o intervalo. No segundo tempo, porém, o egípcio Mohamed Salah (47) e o brasileiro Roberto Firmino (53) viraram a partida para o Liverpool.

Mas o Palace não desistiu e voltou a deixar tudo igual no placar, desta vez com James Tomkins (65), obrigando os Reds a correr novamente atrás do gol da vitória.

E ele veio com Salah, que marcou seu segundo gol (75) no jogo ao aproveitar uma desatenção do goleiro Julián Speroni. Nos acréscimos, o senegalês Sadio Mané (90+3) selou a vitória do Liverpool anotando o quarto gol da equipe, que ainda viu o Palace marcar seu terceiro gol no último lance com Max Meyer (90+5).

Em outro mítico estádio inglês, o Old Trafford, o Manchester United conquistou a sétima vitória em sete jogos sob o comando do técnico Ole Gunnar Solskjaer e se aproximou da zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Os Diabos Vermelhos abriram 2 a 0 de vantagem no placar com os gols do francês Paul Pogba (27) e de Marcus Rashford (42), mas um gol do alemão Pascal Gross (72) na reta final recolocou um pouco de emoção na partida.

Com estes resultados, o Liverpool chegou a 60 pontos, sete a mais que o vice-líder Manchester City, que entra em campo no domingo fora de casa para enfrentar o lanterninha Huddersfield Town, e 12 de vantagem sobre o Tottenham (3º), que encara o Fulham (19º) no mesmo dia.

O Chelsea (4º), a um ponto do Tottenham, fecha a rodada deste sábado no clássico contra o Arsenal (5º) e precisa vencer para proteger sua vaga na Champions, diante da iminente ameaça de um renascido Manchester United.

— Programação e resultados da 23ª rodada do Campeonato Inglês:

– Sábado:

Wolverhampton – Leicester 4 – 3

Watford – Burnley 0 – 0

Liverpool – Crystal Palace 4 – 3

AFC Bournemouth – West Ham 2 – 0

Manchester United – Brighton 2 – 1

Newcastle – Cardiff City 3 – 0

Southampton – Everton 2 – 1

Arsenal – Chelsea

– Domingo:

(11h30) Huddersfield Town – Manchester City

(14h00) Fulham – Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 60 23 19 3 1 54 13 41

2. Manchester City 53 22 17 2 3 59 17 42

3. Tottenham 48 22 16 0 6 46 22 24

4. Chelsea 47 22 14 5 3 40 17 23

5. Manchester United 44 23 13 5 5 46 33 13

6. Arsenal 41 22 12 5 5 46 32 14

7. Watford 33 23 9 6 8 32 32 0

8. Wolverhampton 32 23 9 5 9 27 31 -4

9. Leicester 31 23 9 4 10 29 29 0

10. West Ham 31 23 9 4 10 30 34 -4

11. Everton 30 23 8 6 9 34 33 1

12. AFC Bournemouth 30 23 9 3 11 33 42 -9

13. Brighton 26 23 7 5 11 25 32 -7

14. Crystal Palace 22 23 6 4 13 23 32 -9

15. Southampton 22 23 5 7 11 25 40 -15

16. Burnley 22 23 6 4 13 23 43 -20

17. Newcastle 21 23 5 6 12 19 31 -12

18. Cardiff City 19 23 5 4 14 19 44 -25

19. Fulham 14 22 3 5 14 20 49 -29

20. Huddersfield Town 11 22 2 5 15 13 37 -24