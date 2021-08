Com Gerson e Hulk, Tite convoca nova lista para as Eliminatórias

Com a recusa dos clubes da Premier League em ceder seus atletas para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022, no Catar, o técnico Tite anunciou a convocação de nove novos atletas para as partidas de setembro da seleção brasileira.

Os destaques da nova convocação são Gerson, do Olympique de Marselha, que ganhou sua primeira oportunidade, e os veteranos Miranda e Hulk, que estão de volta ao time.

Completam a lista os goleiros Everson (Atlético-MG) e Santos (Athletico), os meias Edenílson (Inter) e Matheus Nunes (Sporting de Lisboa) e os atacantes Malcom (Zenit) e Vinicius Junior (Real Madrid). Líder das Eliminatórias, a seleção brasileira enfrenta o Chile na próxima quinta-feira, 2, em Santiago, a Argentina no domingo, 5, em São Paulo, e o Peru, dia 9, em Pernambuco.

As equipes das ligas espanhola e italiana também já manifestaram o desejo de proibir seus atletas de viajar para o continente sul-americano, em razão dos protocolos de saúde da pandemia do novo coronavírus, enquanto o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu que os clubes cedessem. A entidade que regula o futebol mundial não trabalha, no momento, com a possibilidade de adiamento da rodada.

A ausência dos nove atletas do clubes ingleses, porém, já é dada como certa. São eles: os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Manchester City), o meia Fabinho (Liverpool), o zagueiro Thiago Silva (Chelsea), os meias Fabinho (Liverpool) e Fred (United), e os atacantes Firmino (Liverpool), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds United) e Gabriel Jesus (City).

A recusa se dá pelo fato de os países sul-americanos integrarem a chamada “lista vermelha” da Covid-19. De acordo com as regras impostas pelo governo britânico, caso um dos atletas saia, mesmo já imunizado, só poderá ter sua entrada permitida se sua cidadania for britânica ou irlandesa, ou tiver direitos de residência. Além disso, precisaria apresentar exame negativo para Covid-19 e cumprir quarentena obrigatória de dez dias após o retorno, com exames a serem feitos posteriormente.

“Isso segue a posição atual da Fifa de não estender sua exceção de liberação temporária para jogadores que devem ficar em quarentena ao retornar de suas obrigações internacionais. Discussões extensas ocorreram com a FA e o governo para encontrar uma solução, mas devido às preocupações contínuas de saúde pública relacionadas aos viajantes que chegam de países da lista vermelha, nenhuma isenção foi concedida”, afirmou a Premier League, em comunicado. Ao todo, 60 atletas das seleções sul-americanas que atuam na Premier League devem ser barrados desta rodada.

Continua após a publicidade

Confira a lista de novos convocados:

Goleiros

Everson -Atlético-MG

Santos – Athletico

Zagueiro:

Miranda (São Paulo)

Meio-campistas:

Edenílson – Internacional

Gerson – Olympique Marseille (FRA)

Matheus Nunes – Sporting (POR)

Atacantes:

Hulk – Atlético-MG

Malcom – Zenit (RUS)

Vinicius Jr – Real Madrid (ESP)

(Mais informações em instantes)