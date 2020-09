Com Gabriel Menino na lista, Tite convoca seleção para Eliminatórias

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, 18, a convocação da seleção brasileira para os dois primeiros compromissos do time nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, contra Bolívia e Peru, marcadas para os dias 9 e 13 de outubro, respectivamente. A novidade da lista é a estreia de Gabriel Menino, do Palmeiras, que apesar de estar atuando como meio-campista, foi chamado para a lateral direita.

Outro destaque da lista foi a presença de Everton Ribeiro, do Flamengo, e dos jovens Bruno Guimarães, do Lyon, e Douglas Luiz, do Aston Villa, e Rodrygo (Real Madrid). Além de Gabriel Menino e Everton Ribeiro, outros três atletas atuam no futebol nacional: os goleiros Santos (Athlético-PR) e Weverton (Palmeiras), o zagueiro Rodrigo Caio (Flamengo).

Por conta das medidas de segurança envolvendo a pandemia do novo coronavírus, a convocação não contou com a presença de jornalistas na sede da CBF, como de costume. A lista foi publicada no site da CBF às 12h30. A estreia da seleção nas Eliminatórias será contra a Bolívia, na Neo Química Arena, em 9 de outubro. Quatro dias depois, em Lima, o Brasil enfrentará o Peru.

A lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto) e Renan Lodi (Atlético de Madri)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (PSG), Felipe (Atlético de Madri), Rodrigo Caio (Flamengo)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona), Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Rodrygo (Real Madrid), Neymar (PSG), Everton (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool) e Richarlison (Everton)

Saiu a convocação da #SeleçãoBrasileira! Veja o técnico Tite lendo a lista de atletas para os jogos das Eliminatórias. pic.twitter.com/3rZTZrReKS — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 18, 2020