Com futuro indefinido, Messi antecipa férias do Barcelona

O treino do Barcelona nesta sexta-feira, 21, contou com uma ausência sentida: a do capitão Lionel Messi, cujo futuro no único clube que defendeu profissionalmente segue indefinido. O atacante argentino adiantou suas férias, com permissão do treinador holandês Ronald Koeman, e com isso também está fora da última rodada de La Liga, no próximo sábado, 22, contra o Eibar.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Já classificado para a próxima Liga dos Campeões e sem chances de título, a ausência de Messi não impacta em termos de resultado. Porém, próximo do fim de seu contrato com o Barcelona, as especulações sobre sua saída aumentam. Caso não renove com a equipe catalã, o camisa 10 terá feito sua última partida com a camisa blaugrana contra o Celta de Vigo, no Camp Nou, na semana passada.

O contrato de Messi com o Barcelona acaba em julho. Com rumores sobre sua saída da Catalunha desde a última temporada, por desentendimentos com o ex-presidente Josep Maria Bartomeu, os torcedores do Barça creem na continuidade de Leo. O jogador assumiu maior liderança nos últimos meses e tem boa relação com o atual mandatário do clube, Joan Laporta. Ele deve exigir, no entanto, que o clube se mostre competitivo no mercado e, até o momento, nenhuma contratação de peso foi anunciada.

Tendo em vista que o contrato do argentino acaba em meses, um possível novo destino precisaria apenas de acertos salariais, excluindo a multa rescisória que alcançava 700 milhões de euros, preço impagável atualmente. Entre as equipes mais especuladas, estão os milionários Manchester City, de Pep Guardiola, e o PSG, do seu amigo e ex-companheiro de ataque Neymar. Não é segredo pra ninguém que os dois clubes gostariam de contar com os serviços de Messi, mas a vontade do atleta e de seus familiares é o que pesa neste momento.

O jornal Le Parisien noticiou que alguns membros da família do argentino querem ir para Paris. Porém, a vontade do próprio atleta é ficar em Barcelona. Uma ida ao PSG poderia representar a montagem de um “super time”, com Messi, Neymar e, talvez, Mbappé, que tem propostas do Real Madrid e outros gigantes. Até mesmo a contratação de Cristiano Ronaldo é especulada na equipe francesa.

Nas próximas semanas, Messi iniciará a preparação para a Copa América, que será disputada na Argentina. O craque pode, enfim, vencer seu primeiro título profissional com a camisa de seu país, já aos 34 anos. Além do craque, Pedri, de 18 anos, também está fora; o espanhol ganhou descanso após a longa temporada e aguarda convocação para a Euro.