Com futuro indefinido, Carille pede desculpas por críticas à imprensa

O técnico Fábio Carille pediu desculpas nesta terça-feira por ter dito, em entrevista no último domingo, no Recife, após o empate do Corinthians diante do Sport pelo Brasileirão, que “grande parte da imprensa é mentirosa”, ao responder sobre suas chances de se transferir ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O treinador, que ainda tem futuro indefinido. admitiu que exagerou em suas palavras.

“Li, sim, mentiras a meu respeito. Uma parte da imprensa errou, sim, nesta última semana. Não foi a maioria, porém. Então, exagerei ao generalizar em meu comentário. Por isso, peço desculpas”, afirmou o técnico em nota oficial.

Na semana passada, a imprensa saudita noticiou o interesse do Al-Hilal em dois treinadores: Carille e o português Jorge Jesus. Os dirigentes sauditas tinham o treinador do Sporting de Lisboa como prioridade, mas viam como remotas as suas chances de deixar Portugal. No entanto, uma recente invasão de torcedores que agrediram atletas no centro de treinamentos do Sporting tornou possível, e até provável, a saída de Jesus.

Na semana passada, os pais de Carille admitiram, em entrevista à TV Globo, que o treinador estava disposto a aceitar uma proposta “irrecusável”. Após o jogo de domingo, Carille demonstrou irritação com o assunto. “Grande parte da imprensa, não todos, mente demais. Então, vou deixar bem claro. O que eu escutei do meu empresário: existe a possibilidade da chegada de uma proposta. Não chegou nada de oficial. Não sei se vai chegar”

A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) emitiu uma nota de repúdio quanto a postura do treinador perante a imprensa. Nesta terça, Carille baixou o tom. “Recebi a nota de repúdio emitida pela Aceesp e respeito as colocações da entidade. Sempre respeitei o trabalho da imprensa e fiz questão de tratar os jornalistas da melhor forma possível. Como já me manifestei com relação aos meus incômodos neste caso, e os jornalistas, por meio de sua associação, fizeram o mesmo, encaro essa questão como encerrada.”

Jornal: Jorge Jesus deve recusar proposta

A novela, porém, ainda não chegou ao fim. Segundo informações do diário português A Bola desta terça-feira, Jorge Jesus não se empolgou com a proposta árabe. “Jorge Jesus não estará disponível para abraçar este projeto, tratando-se de um clube e um campeonato com pouca ou nenhuma projeção. O treinador, de 64 anos, prefere um projeto de maior ambição”. informa o jornal. Sendo assim, Carille deve voltar a ser procurado pelo Al-Hilal.

(com Gazeta Press)