Com França e Bélgica, ranking da Fifa tem primeiro empate no topo

Pela primeira vez desde que foi adotado, em 1993, o ranking da Fifa tem dois líderes. A atual campeã mundial França e a Bélgica estão empatadas com 1.729 pontos, segundo a lista divulgada nesta quinta-feira.

A seleção brasileira se manteve na terceira posição, com 1.663 pontos, seguida pela vice-campeã mundial Croácia e pelo Uruguai, fechando a lista dos cinco primeiros colocados. Os argentinos estão em 11°, com 1.575. A Alemanha subiu três colocações, passando para o 12° lugar, empatada com o Chile, com 1.568 pontos.

Confira abaixo os vinte primeiros colocados no Ranking da Fifa: