Com festa para Messi, seleção argentina chega a Belo Horizonte

BELO HORIZONTE – A seleção argentina, adversária do Brasil na semifinal da Copa América, chegou na tarde deste domingo, 30, à capital Mineira. O craque Lionel Messi foi, naturalmente, o mais celebrado do grupo, mas, assim como todos os seus colegas, não parou para atender nenhum dos cerca de 300 fãs e curiosos que foram até a porta do hotel no bairro Savassi.

Algumas crianças, argentinas e brasileiras, vestiam camisas do craque do Barcelona, que ainda não brilhou na competição. “Messi, te amo”, gritaram alguns, enquanto outros fizeram piada. “Você vai perder terça-feira.”

A Argentina, que vem fazendo duras críticas à organização do torneio, treinou pela manhã no Rio de Janeiro e quebrou o protocolo ao chegar apenas dois dias antes da partida, marcada para às 21h30 de terça-feira, 2. A Conmebol recomenda que as seleções estejam na cidade com três dias de antecedência.