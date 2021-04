Com dois de Vinicius Junior, Real Madrid abre vantagem sobre o Liverpool

Real Madrid e Manchester City largaram na frente na rodada inaugural das quartas de final da Liga dos Campeões na Europa. Embalado por atuação decisiva do atacante brasileiro Vinicius Júnior, autor de dois gols, o Real construiu vantagem para o jogo da volta ao vencer por 3 a 1 o Liverpool, no estádio Alfredo di Stéfano, em Madri. Na outra partida do dia, o Manchester City superou por 2 a 1 o Borussia Dortmund, no Ettihad Stadium, em Manchester.

Com o resultado, os espanhóis agora poderão perder por até um gol de diferença para assegurar a classificação para as semifinais da competição. Em caso de derrota por 2 a 0, os ingleses passam devido ao gol qualificado, marcado pelo atacante egípcio Mohamed Salah. A repetição do mesmo placar leva a partida à prorrogação. Se o Real marcar dois ou mais gols, obrigará o Liverpool a vencer por três de diferença para se classificar.

Vinicius Júnior teve participação fundamental para um novo triunfo do time dirigido por Zinedine Zidane. O atacante marcou o primeiro gol da partida, aos 26 minutos do primeiro tempo, aproveitando o lançamento do meio-campista alemão Toni Kroos, dúvida na escalação até minutos antes da partida.

Quatro minutos depois, foi a vez de Marco Asensio, com nova participação de Kroos, ampliar o placar. Vinicius voltou a marcar aos 19 da etapa final, após passe de Luka Modric. Foi 12º jogo consecutivo do Real sem sair derrotado de campo, contabilizando jogos da Liga dos Campeões e de La Liga, o Campeonato Espanhol. A partida de volta está marcada para o próximo dia 14, no Anfield Road, em Liverpool.

Na outra partida do dia, o Manchester City consolidou a vitória apenas nos minutos finais, com um gol marcado por Phil Foden, aos 46 minutos da partida, aproveitando jogada entre Kevin De Bruyne e Gundogan. Minutos antes, aos 39, o Dortmund havia conseguido o empate com gol de Marco Reus, após assistência de Erling Braut Haaland, artilheiro da Liga dos Campeões, com dez gols.

Em Manchester, o primeiro gol da partida foi marcado por De Bruyne, aos 19 minutos de jogo, após erro individual de Emre Can. A partida ainda contou com um pênalti em favor do City anulado após consulta ao VAR.

Agora, no jogo da volta, que também acontecerá no próximo dia 14, no Signal Iduna Park, o City poderá empatar por qualquer placar para passar adiante. Em caso de vitória simples, por 1 a 0, a vaga fica com o Dortmund. Um placar igual levará o jogo para os pênaltis.