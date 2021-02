Com gols de Lewandowski, Bayern vence o Al Ahly e está na final do Mundial

O Bayern de Munique seguiu um roteiro já esperado em sua estreia no Mundial de Clubes. Nesta segunda-feira, 8, a equipe alemã confirmou o favoritismo e venceu o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0 no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar, em jogo válido pela semifinal da competição. Os gols da partida foram marcado pelo atacante polonês Robert Lewandowski, eleito em dezembro pela Fifa como melhor do mundo da última temporada. A final será contra o Tigres, que eliminou o Palmeiras no último domingo, na próxima quinta-feira, 11, às 15h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação.

Com a atuação e os dois gols de Lewa, a final ganhou ainda mais elementos em disputa já que o atacante francês André-Pierre Gignac, com três, é o atual artilheiro da competição até aqui. Ambos, agora, estarão frente a frente na primeira decisão entre mexicanos e europeus desde as disputas no atual formato do torneio. Em 17 edições até aqui, o país virou recordista em participações, ficando de fora apenas em 2005, ano do título mundial do São Paulo, e jamais havia avançado da fase semifinal.

Com força máxima em sua escalação, o Bayern dominou a bola desde o início da partida. A primeira oportunidade saiu aos sete minutos do primeiro tempo, em uma cabeçada do atacante Gnabry. O gol foi construído aos 16. Após chute cruzado de Coman, a bola encontrou novamente Gnabry, que passou para Lewandowski ajeitar e concluir sem chances para o goleiro El Shenawy.

Os alemães pressionaram os egípcios, criando troca de passes envolventes e desperdiçaram oportunidades, uma delas novamente com Lewandowski, aos 36, após receber assistência do meia Kimmich, chutou por cima do travessão. Minutos depois, foi a vez do lateral Davies dar um lindo drible no marcador, mas também concluir sem precisão.

O Ah Ahly iniciou o segundo tempo tentando criar e se aproximar do gol de Manuel Neuer, mas ainda esbarrava em finalizações com pouco perigo. Aos 40 minutos, após cruzamento preciso de Sané, Lewandowski, de cabeça, marcou o gol que decidiu o confronto.

Campeão da Liga dos Campeões da Europa, da Bundesliga, da Copa da Alemanha, da Supercopa da Alemanha e da Supercopa da Europa, o Bayern busca nova taça de forma consecutiva em menos de um ano. Se vencer, será a quarta conquista do Mundial, feito que alcançou pela última vez em 2013, mas também conquistou em 1976 e em 2001.