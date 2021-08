Com dois de Benzema, Real Madrid goleia Alavés na estreia do Espanhol

Na estreia do Campeonato Espanhol, quem voltou a brilhar foi Karim Benzema. O Real Madrid visitou o Alavés, no Estádio de Mendizorroza, neste sábado, 14, e goleou por 4 a 1, com dois gols do francês. Nacho Fernández fez o terceiro e Vinicius Júnior o quatro do Real, em jogo que marcou oficialmente a volta de Carlo Ancelotti ao comando técnico do clube merengue. O atacante Joselu descontou para o time da casa.

Na próxima rodada do Espanhol, o Real Madrid encara o Levante no domingo, 22, às 17h (de Brasília), fora de casa. Já o Alavés recebe o Mallorca no sábado, 21, às 12h.

Na partida, o Real abriu o placar aos 2 minutos do segundo tempo. Bale cruzou pela esquerda e a bola chegou em Lucas Vázquez na direita, que cruzou rasteiro. Hazard desviou e Benzema mandou para o fundo do gol.

Pouco depois, aos 10 minutos, o time visitante ampliou. Modric pela direita cruzou fechado e Nacho Fernández se esticou todo para desviar com a perna e marcar o segundo.

Já aos 16 minutos, o clube da capital espanhola fez o terceiro. Valverde avançou sozinho, invadiu a área e cruzou para Benzema, que chutou. O goleiro Pacheco espalmou e no rebote, o francês estufou a rede.

Aos 19 minutos, o Alavés diminuiu a desvantagem em pênalti. No minuto anterior, Éder Militão recuou mal para Courtois, que precisou derrubar o adversário Guidetti. O árbitro assinalou a penalidade e Joselu converteu a cobrança.

Praticamente no último lance da partida, aos 46 minutos, o Real transformou o placar elástico em goleada. Depois de iniciar a jogada pela esquerda, Vinicius Junior passou para Alaba e partiu em velocidade para a área. O brasileiro recebeu um cruzamento na medida e mandou de cabeça para o gol.