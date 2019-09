Com Corinthians e Flamengo, Twitter transmite Brasileirão feminino

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fechou uma parceria com o Twitter para a transmissão das semifinais e finais do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. As partidas Corinthians x Flamengo e Avaí/Kindermann x Ferroviária serão disponibilizadas via streaming pelo perfil Brasileirão Feminino (@BRFeminino) – as duas maiores torcidas do Brasil também poderão assistir aos dois jogos da semifinal pela TV Bandeirantes, nos dias 8 e 15 de setembro, às 14h (horário de Brasília). O outro duelo acontece nos dias 7 e 14 de setembro.

A parceria tem como objetivo gerar mais conversas e engajamento sobre futebol feminino, segundo Mariana Romeu, gerente de soluções de parcerias do Twitter no Brasil. “O futebol é um dos temas mais comentados pelas pessoas que estão no Twitter – e não é acaso que os apaixonados pelo esporte ditam tendências e os assuntos que extrapolam a plataforma. Possibilitar que esses torcedores acompanhem tudo o que acontece em torno do campeonato (antes, durante e depois) com conteúdos exclusivos e de qualidade reforça o papel do Twitter de ser o lugar onde tudo acontece em tempo real”, afirma.

Para o diretor de competições da CBF, Manoel Flores, a transmissão de todos os jogos finais no Twitter ajuda a disseminar ainda mais o futebol feminino. “Essa parceria é fundamental para darmos ainda mais visibilidade para o Campeonato Brasileiro Feminino, nessa fase tão decisiva da competição. Estamos muito felizes com os resultados alcançados junto com o Twitter.”