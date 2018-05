Com Copa ameaçada, Daniel Alves realiza exame decisivo em Paris

Daniel Alves chegou na manhã desta quarta-feira ao Hospital Americano de Paris, onde realizará exames para saber se terá condições de disputar a Copa do Mundo da Rússia pela seleção brasileira. A pouco mais de um mês do início do torneio na Rússia, o lateral-direito se lesionou na final da Copa da França, contra o Les Herbiers, nesta terça-feira. Imagens de bastidores divulgadas pelo PSG nas redes sociais mostraram Daniel celebrando o título normalmente com os colegas.

O jogador do PSG foi substituído no fim da partida ao sentir dores no joelho. A CBF afirmou que vai esperar o resultado dos exames de imagem, mas há o temor de que a lesão seja no ligamento do joelho, o que o tiraria da Copa devido ao longo tempo de recuperação.

O vídeo divulgado pelo PSG mostrou o colega argentino Angel Di María perguntando a Daniel Alves sobre o joelho. O brasileiro fez cara de dúvida e sorriu. Depois, posou sorridente com sua medalha, agradeceu a torcida e cantou com os companheiros no vestiário.

O técnico Tite convoca a seleção para a Copa do Mundo na segunda-feira. A preparação inicia no dia 21 de maio, na Granja Comary, em Teresópolis. Em seguida, a comissão viaja para a Europa, onde disputará dois amistosos: contra Croácia, em Liverpool, e Áustria, em Viena.