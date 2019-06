Com caxumba, Richarlison está fora de Brasil x Paraguai

PORTO ALEGRE – A Confederação Brasileira de Futebol anunciou que o atacante Richarlison não será relacionado para o jogo da seleção brasileira, nesta quinta-feira, 27, contra o Paraguai na Arena do Grêmio. O jogador foi diagnosticado com um quadro de caxumba.

O tratamento requer repouso absoluto, medicação e isolamento do grupo por conta do risco de transmissão da doença. Richarlison está em seu quarto no hotel Deville e recebe atenção dedicada do departamento médico da Seleção Brasileira. Por recomendação médica, a delegação da seleção brasileira será vacinada após o jogo.

O técnico Tite revelou na última quarta-feira a escalação do Brasil para o jogo e Richarlison ficaria no banco de reservas. A equipe que vai a campo será: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Allan, Arthur e Philippe Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Everton. A seleção brasileira enfrenta o Paraguai nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pelas quartas de final da Copa América.